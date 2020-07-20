 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 20 تموز (يوليو) 2020

غرب دارفور تفرض حظر التجوال بعد تزايد العنف في الجنينة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الجنينة 20 يوليو 2020 – قررت حكومة ولاية غرب دارفور فرض حظر التجوال وتشديد الإجراءات الأمنية في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني المتزايد في التوتر منذ يوم الأحد.

JPEG - 49.3 كيلوبايت
ثلاث من ضحايا الاشتباكات القبلية في الجنينة.. 19 يوليو 2020 "مواقع تواصل"

وقالت تقارير صحفية إن عدد قتلى الاشتباكات القبلية التي تشهدها عاصمة الولاية الجنينة ارتفع الاثنين الى خمسة أشخاص كما جرح أكثر من 7 آخرين.

وقررت الحكومة الانتقالية إرسال وفد حكومي لاحتواء الاقتتال المتجدد بين العرب والمساليت.

وبدأت الاشتباكات القبلية بين المكونات المختلفة الأحد، قبل أن تتجدد الاثنين، في أعقاب مراسم تشييع ثلاثة من الذين قتلوا في اليوم السابق.

ولايعرف على وجه التحديد الأسباب التي أدت الى تفجر الموقف حيث بدأ التنازع في حي الجبل بين فردين أحداهما تابع لعرقية عربية وآخر من قبيلة المساليت، قبل أن تتطور إلى أعمال عنف قبلي في عدد من أحياء المدينة.

ومع تأزم الوضع الأمني خلت شوارع الجنينة من المارة وأغلقت المحال والمؤسسات التجارية.

وقال شهود عيان، لـ "سودان تربيون"، الاثنين: "إن أحداث العنف القبلي التي جرت في الجنينة،ادت لمصرع شخصين يوم الاثنين و زادت بالتالي حصيلة القتلى الى 5 أشخاص وأكثر من 7 جرحى، بينهم جنود تابعين لقوات الدعم السريع".

وفرضت حكومة ولاية غرب دارفور، حظر تجوال في منطقتي الجنينة وبيضة بصورة شاملة، وذلك حتى إشعار آخر، بغرض تعزيز السكينة والسلامة للمواطنين.

وشمل قرار حظر التجوال، الذي صُدر في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إغلاق الأسواق ومنع كافة التجمعات، مع استثناء العاملين في الحقل الصحي وقطاعي الكهرباء والمياه.

وأعلن المجلس الأعلى للسلام، الذي يضم في عضويته مجلسي السيادة والوزراء وأعضاء آخرين من الائتلاف الحاكم، إرسال وفود حكومي مشترك إلى الولايات، خاصة التي تشهد توترات أمنية لتهدئة الأوضاع فيها، وفقًا لبيان صادر عن المجلس، تلقته "سودان تربيون" الإثنين.

وهاجم مواطنون دورية عسكرية تابعة قوات الدعم السريع، عبر قنبلة يدوية (قرنيت)، مما أدى إلى إصابة جنديان على الأقل بإصابات حرقة، فيما احترقت السيارة التي كانوا على متنها.

وشهدت الجنينة في يناير الفائت صراعاً قبلياً نتج عنه مقتل 65 شخص وجرح عشرات آخرين ونزوح الآلاف، وذلك قبل أن تتوصل الأطراف المتقاتلة إلى اتفاق مصالحة، بعد تدخل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضو مجلس السيادة محمد حمدان "حميدتي".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مسألة نتوء وادي حلفا المغمور (1) 2020-07-20 20:34:50 دكتور فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com د.فيصل علي طه * قبل أن نعرض لمسألة النتوء، ربما يكون مفيداً للقارئ أن نتناول بالعرض التفصيلي اتفاقية 19 يناير 1899 بشأن إدارة السودان بين «جلالة ملكة الانكليز وحكومة (...)

إضاءة حول الأحزمة الخمسة للدكتور حمدوك (3-3) 2020-07-19 22:37:29 تنمية وتطوير وترشيد تربية الإبل في السودان د. بابكر عباس محمد أحمد أنشأت جامعة الخرطوم وحدة لأبحاث الإبل منذ العام 1983، تطورت الى مركز ، بهدف دراسة بيئة وأمراض ومشاكل تربية الأبل، وظلت الأبحاث المتعددة تجرى عدة أعوام، (...)

لا يأس لا إستسلام لا احباط 2020-07-19 22:33:47 بقلم : محمد عتيق كل جديد في واقعنا السوداني لا مثيل له في تاريخنا ، رغم ذلك نجد أن العاطفة في أحيان كثيرة هي التي تقودنا ، يتم اقتيادنا بأيد وخيوط ناعمة من الداخل والخارج أو من كليهما فنسير كما يراد لنا ومنا .. هذه (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.