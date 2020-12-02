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غرفة الأدوية: وزارة المالية اوفت بـ 60 مليون دولار لاستيراد الأدوية

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الخرطوم 2 ديسمبر 2020- كشفت غرفة مستوردي الأدوية في السودان الأربعاء عن إيفاء وزارة المالية بالتزاماتها وتوفير 60 مليون دولار لدعم استيراده.

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صيدلي يقوم بتحضير ادوية لاحد الزبائن (رويترز)

ويعاني السودان من نقص حاد في مختلف الأدوية منذ أشهر إذ يضطر المواطنين للاصطفاف امام الصيدليات المركزية التابعة لهيئة الامدادات الطبية -المؤسسة المعنية بتوفير الأدوية في السودان-مع ح في العديد من الأنواع يما تلك المنقذة للحياة.

وقالت غرفة مستوردي الأدوية في بيان صحفي تلقته سودان تربيون الأربعاء إن وزارة المالية "اوفت بالتزاماتها تجاه الدواء بتوفير مبلغ 8.4 مليار جنيه لدعم استيراد الدواء بقيمة 60 مليون دولار".

وذكر البيان أن اجتماعا نهائيا بشأن الملف التأم الأربعاء بوزارة الصحة وضمَّ إلى جانبها المجلس القومي للأدوية والسموم ومحفظة السلع الاستراتيجية وممثل بنك البركة ومستوردي الدواء.

وأثنت الغرفة على جهود كافة الجهات المعنية َوخطوة وزارة المالية بالإيفاء بتعهداتها تجاه توفير الدعم لاستيراد الأدوية.

ووصفت الخطوة بالجيدة وأنها تصب في الاتجاه الصحيح للحل النهائي لأزمة الدواء.

وطالبت الحكومة بمواصلة التزامها بتعهداتها تجاه قطاع الدواء المنظم الذي لم يتوانى في توفير الدواء الآمن والفعال للمواطنين ولسد الطريق أمام الأدوية المهربة والمغشوشة التي تسيدت المشهد خلال فترة الانقطاع في الأشهر الماضية.

ونوهت إلى تأكيد وزير الصحة على التزام الدولة بحل أزمة الديون المتراكمة على القطاع.



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