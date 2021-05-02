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غرفة الصناعات الغذائية: القطاع مهدد بالدخول في مرحلة الافلاس

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مصنع سور للغزل والنسيج بالحصاحيصا

الخرطوم 2 مايو 2021 ـ قال مسؤول رفيع في اتحاد الغرف الصناعية السوداني إن قطاع التصنيع مهدد بالدخول في مرحلة الإفلاس بسبب الغلاء وزيادة الرسوم والجمارك بصورة جنونية.

ويشكو القطاع من ارتفاع تكلفة التشغيل وزيادة معدل التضخم ما انعكس على رؤوس أموال المصنعين إلى جانب زيادة أسعار الوقود والكهرباء فضلا عن عدم استقرارها.

وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية كمبال علي كمبال لسودان تربيون الأحد "إن الوضع كارثي ونسير نحو الوقوف التام بسبب الغلاء وزيادة الرسوم والجمارك بصورة جنونية والنتيجة الحتمية هي الإفلاس".

ونوه إلى أن وزير المالية صرح وفي أول لقاء له مع اتحاد الصناعات أنه لا زيادات في الرسوم الجمركية بالنسبة للصناعة، لكن مع الأسف كل مدخلات الصناعة شملتها الثلاث زيادات الأخيرة للدولار الجمركي.

وأضاف أن وزير الصناعة يفتقد للجرأة في اتخاذ القرارات التي تدعم وتصب في مصلحة الصناعة بالنسبة لرسوم الانتاج وزيادة الدولار الجمركي للمواد الخام ما يهدد باستمرار الانحدار نحو الهاوية والوصول لمرحلة الإفلاس.

وتابع "الآن جميع صادرات القطاع الصناعي خرجت من الأسواق الخارجية (التصدير) بسبب ارتفاع التكاليف والرسوم"، مؤكداً أنه إذا لم تحل مشكلات الميناء فلن ينصلح الوضع مطلقاً وسنسير من سيئ الى الأسوأ.

وقال إن المواد الخام لا تزال تتلف داخل الحاويات لمكوثها أكثر من أربعة أشهر داخل الحاويات بالميناء.

ولفت لرفض البضائع السودانية وارجاعها لدواعي صحية بسبب مكوثها في ميناء بورتسودان لشهور وتعرضها للرطوبة والتلف.



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