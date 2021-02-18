غرفة منتجي الألبان تحذر من انهيار القطاع وزيادة الأسعار بنسبة 300%

رعاة من قبيلة الحوازمة احدى فروع قبيلة البقارة العربية يتجهون لشمال كردفان مع قطيع من الماشية

الخرطوم 18 فبراير 2021 ـ حذرت غرفة منتجي الألبان باتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني في السودان من حدوث إنهيار في قطاع الألبان وزيادة أسعار اللبن إلى أكثر من 300% خلال الفترة المقبلة.

ويواجه القطاع ارتفاع كبير في مدخلات الانتاج المتمثلة في الذرة والأمباز والمولاص والإعلاف الخضراء ما انعكس على ارتفاع أسعار الألبان.

وطالبت الغرفة في تعميم صحفي تلقته سودان تربيون الخميس بضرورة ايجاد معالجات عاجلة للقطاع قبل حلول شهر يونيو المقبل لتفادي انهياره وحتى لا يتفاجأ المستهلك بتواصل ارتفاع اسعار اللبن بزيادة قد تصل الى أكثر من 300% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التعميم ارتفاع وتصاعد سعر طن العلف المركز من 21 ألف جنيه في العام 2020 إلى أكثر من 100 ألف جنيه وانخفاض انتاج الألبان من 700 طن الى أقل من 200 طن في اليوم بسبب نفوق المواليد من العجول حديثة الولادة بنسبة بلغت 65% بسبب عدم توفر اللقاحات مما أدى الى التناقص المريع في أعداد الأبقار خاصة بولاية الخرطوم التي تناقصت فيها من 165 ألف رأس في 2018 الى 50 ألف رأس في العام الجاري.

وأشارت إلى أن مصيرا غامض ورؤية قاتمة تواجه عملية انتاج الألبان بالسودان خلال الأيام القليلة القادمة بسبب تعقيدات ومشاكل ظل يشهدها القطاع.

وأوضحت أن الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع زادت تعقيدا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات جائحة كورونا وفترة الإغلاق والانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية مقابل ارتفاع تكلفة الانتاج ما انعكس سلبا على المنتجين وارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج بصورة كبيرة.

ونوهت إلى أن قطاع منتجي الألبان يمر بمرحلة صعبة وتحيط به العديد من المشاكل نتيجة الارتفاع المتصاعد والمضطرد في مدخلات الانتاج المتمثلة في الذرة والأمباز والمولاص والأعلاف الخضراء.

وأشارت الى خسائر كبيرة ظل يتعرض لها منتجي القطاع مع معاناة للمواطن المستهلك في الحصول الألبان بأسعار معقولة.

ودعا الى أهمية تضافر الجهود لدعم المنتجين والخروج بالقطاع من وضعه الحرج الماثل والمطالبة بتفعيل دور المخزون الاسترتيجي وايقاف صادر الأمباز والذرة والمولاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي للقطاع من الأعلاف عبر مخزون استراتيجي.

كما دعا للسعي الجاد لتوفير لقاحات العجول بجانب تكوين مجلس لتطوير سلعة الألبان بالاضافة الى تفعيل نظم تحفيز متمثلة في دعم الدولة عن طريق القوانين والتشريعات والتمويل وتوفير مدخلات الأنتاج وتفعيل دور وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية لدعم ورعاية القطاع.