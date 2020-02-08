فحوصات أول مشتبه بإصابته بفيروس كورونا في جوبا سلبية

جوبا 8 فبراير 2020- قال مسؤولون من وزارة الصحة في جنوب السودان إن نتائج فحوصات أول مريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا في جوبا جاءت سلبية.

أفراد من القوة الصينية في دورية قرب مقر الأمم المتحدة بجوبا في 27 يناير 2016 (صورة ليونيمس)

وفي حديثه إلى الصحفيين في جوبا، الجمعة، أعلن وزير الصحة رياك قاي كوك أن نتيجة الفحص المعملي لأحد المواطنين الصينيين في البلاد كانت أرسلت إلى مختبر في عنتيبي اليوغندية قبل أيام، وسط مخاوف من احتمال إصابته بفيروس كورونا.

ونُقل الرجل الصيني، البالغ من العمر 38 عاماً، إلى المستشفى في وحدة الأمراض المعدية، بعد أن وصل من الصين إلى جوبا قبل أسبوعين، بعد أن ظهرت عليه أعراض الرشح والالتهابات.

وقال قاي: "جمع فريقنا العينات وأرسلناها على الفور إلى معهد أبحاث الفيروسات الأوغندي في عنتيبي للاختبار".

وحث قاي مواطني بلاده على عدم إثارة الذعر، مؤكداً أن دولة جنوب السودان خالية من فيروس كورونا الجديد.

من جانبه قال السفير الصيني لدى جنوب السودان، هوا نينغ، إن بلاده تعمل على السيطرة على انتشار الفيروس القاتل.

وتم اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وقد تسبب حتى الآن في مقتل 636 شخصاً على الأقل، وإصابة حوالي 3143 شخصاً على مستوى العالم، غالبيتهم العظمى في الصين.