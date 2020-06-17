فرقاء جنوب السودان يتفقون حول آلية لحكام الولايات

جوبا 17 يونيو 2020- قطع فرقاء جنوب السودان خطوة مهمة الأربعاء في سبيل التوصل لاتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ سنوات، بعد التوصل إلى حل بشأن حكام الولايات.

سلفا كير ومشار

وقال وزير الشؤون الرئاسية في جنوب السودان إن الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار اتفقا على عملية تخص تعيين حكام الولايات، الأمر الذي سيزيل على الأرجح عقبة رئيسية في طريق اتفاق السلام بينهما والمعرقلة منذ سنوات.

وانتهت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2018، لكن الخلافات بين كير ومشار حالت دون إتمام عملية السلام.

ودخل النزاع المدمر بين الجماعات المسلحة التي تتقاتل من أجل السلطة عامه السادس دون أن تفضي الجهود الأممية إلى حل يرسى استقرارا في هذا البلد.

وقال الوزير نيال دينق نيال في مؤتمر صحفي إن حزب كير سيعين ستة من حكام الولايات العشر بالبلاد، وسيختار حزب مشار ثلاثة بينما تتفق باقي أحزاب المعارضة على حاكم الولاية العاشرة.

وكان مشار عارض من قبل هذا الترتيب، لكن مكتبه قال إن الطرفين توصلا لاتفاق.

كما فشل الطرفان في الوصول إلى آلية لدمج الجماعات المسلحة المتعددة. وأودت الحرب بحياة 400 ألف شخص تقريبا وتسببت في مجاعة وفجرت أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

ولم تصمد اتفاقات سلام سابقة إلا عدة أشهر قبل أن يتجدد القتال، وهو ما جعل ضغوطا أممية كبيرة تسلط على أطراف النزاع من أجل التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب.