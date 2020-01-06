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فرنسا تتكفل بطباعة منهج اللغة الفرنسية للمدارس السودانية

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الخرطوم 6 يناير 2020 - نص اتفاق وُقع بين وزارة التربية والتعليم والسفارة الفرنسية بالخرطوم، على تكفل الحكومة في باريس بطباعة كتاب اللغة الفرنسية المقرر تدريسه في المدارس الثانوية.

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مراسم توقيع اتفاق بين وزارة التعليم والسفارة الفرنسية لطباعة كتب اللغة للطلاب السودانيين

وبحسب الاتفاق، فإن السفارة الفرنسية سوف تقوم بطباعة 48 ألف نسخة من الكتاب الأول والثاني للطلاب المستوي الأول والثاني للمرحلة الثانوية بتكلفة تصل إلى أكثر من ميلوني جنيه.

ونصت الاتفاق، الذي أطلعت عليه "سودان تربيون"، الاثنين، على استلام الوزارة النسخ من مطبعة محلية لتوزعها على الطلاب، وتُحدد المعلمين الذين تزمع تدريبهم على المنهج، إضافة لوضع خطة للاحتياجات المستقبلية المتعلقة بطباعة نسخ جديدة لتُوزع لاحقًا.

وقالت وكيل وزارة التربية، تماضر عوض الكريم، خلال مراسم التوقيع، إن مقرر اللغة الفرنسية سيكون إجباريا للمستوى الأول والثاني واختياري في المستوى الثالث لطلاب المدارس الثانوية.

وأشارت إلى أنهم بصدد تدريب المعلمين على المنهج، على يد زملائهم الذين تلقوا دورات تدريبية في فرنسا خلال العام 2016، طبقًا لما نص عليه الاتفاق.

وأضافت: "الوزارة ستوصل كتب اللغة الفرنسية إلى المدارس الثانوية، وتتأكد من استلام الطلاب لها".

وقال الملحق الثقافي بالسفارة الفرنسية في الخرطوم، باسكال هانس، إن الجهد الذي بذلته السفارة لن يكون مثمرا ما لم تدرب الوزارة المعلمين على المنهج والتأكد من وصول الكتاب إلى أي طالب يحتاجه.

وأشار إلى أن المنهج وضُع بكوادر سودانية وبدعم من خبرات فرنسية في مجال المناهج.

وأوضح إن موقف تعلم اللغة الفرنسية في السودان ضعيف بعض الشيء، وإن وضعها كمادة اختيارية لطلاب الشهادة قد لا يساعدهم على تعلمها بصورة كافية.



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