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فرنسا تكشف عن تحضيراتها لمؤتمر الاستثمار الخاص بالسودان في مايو المقبل

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الخرطوم 25 مارس 2021- قالت الحكومة الفرنسية إنها مستعدة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الخاص بالسودان في النصف الثاني من مايو المقبل دون اغفال التحوطات اللازمة لمواجهة منع تفشي جائحة "كورونا".

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السفيرة الفرنسية لدى الخرطوم ايمانويل بلاتمان

واجتمعت السفيرة الفرنسية لدى الخرطوم الخميس بوزير الاستثمار والتعاون الدولي وناقشا سويا الترتيبات للمؤتمر المرتقب،

وتعول الحكومة الانتقالية في السودان على مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد وإعفاء الديون المتراكمة خاصة وان مجموعة نادي باريس تعد من أكبر الدائنين للسودان.

ونقل بيان صحفي صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن السفيرة الفرنسية ايمانويل بلاتمان تأكيدها ان حكومة بلادها تعمل بجد لعد مؤتمر دعم الاقتصاد السوداني.

وكشفت عن تقديم الدعوة لـ 300 شركة عالمية و92 شركة فرنسية للمشاركة في المؤتمر الذي يلتئم بالسابع عشر من مايو المقبل.

وبشأن الوضع الصحي بعد تزايد الاصابات بكورونا قالت الدبلوماسية ان الحكومة الفرنسية ستضع كافة التحوطات اللازمة.

واشارت الى ان القاعة الرئيسية للمؤتمر بقصر الإليزيه ستضم 27 من الضيوف الرئيسين بينما يتم توزيع البقية في في قاعة اخري لمتابعة المؤتمر عبر الفيديو.

ونوهت الى الحكومة اعدت تجهيزات لحضور أكبر عدد من الضيوف من كافة انحاء العالم للمؤتمر ومتابعته.

ولفتت الى ان الجلسة الكبرى لعرض الفرص الاستثمارية بالسودان سيحضرها 188 شخصا، واضافت "اذا تغير الوضع الصحي ربما يخفض العدد".



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