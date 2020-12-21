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فريق إثيوبي يصل الخرطوم بالثلاثاء لاستئناف ترسيم الحدود

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حمدوك يعود إلى الخرطوم بعد ترؤسه قمة الإيقاد في جيبوتي.. الاثنين 21 ديسمبر 2020

الخرطوم 21 ديسمبر 2020 – أعلنت الحكومة السودانية عن وصول وفد إثيوبي إلى الخرطوم، غدًا الثلاثاء، لاستئناف ترسيم الحدود بين البلدين، التي تشهد اشتباكات عسكرية غير رسمية.

وبدأ الجيش السوداني يستعيد مناطق كان جيش ومليشيات إثيوبيا يضعون يدهم عليها طوال الـ 26 عاما الفائتة، في مناطق الفشقة التابعة لولاية القضارف، مما أدي إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، الاثنين: "من المتوقع أن يصل ممثلي الجانب الإثيوبي للخرطوم يوم غد، لاستئناف ترسيم الحدود".

وأشار إلى أن لجنة ترسيم الحدود جرى تشكيلها في وقت سابق وعقدت عدد من الاجتماعات، لكنها توقفت.

وأفاد بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ناقش مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد، قضايا حدود البلدين، خلال لقاء ثنائي جمعها على هامش قمة (الإيقاد) الطارئة التي انعقدت في جيبوتي يوم أمس الأحد.

والاثنين، قدم القائد العام للجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تنويرًا إلى أطراف الحكم بمجلس الشركاء عن العمليات العسكرية في شرق البلاد، وذلك أن أشرف لمدة ثلاث أيام على تقدم الجيش لاستعادة مناطق سودانية.

وأجرى الجيش السوداني، الاثنين، أكبر مناورات عسكرية لسلاح المدرعات في تاريخه، وهي تدريبات أسمها رايات النصر 3، أجرها بمنطقة المعاقيل، شمالي البلاد.

وقال رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إن سلاح المدرعات يخطو "خطوات حثيثة في البناء والتدريب والتأهيل على مستوى الفرد والمعدات حيث أضحت قادرة على ردع أي عدو يعمل على زعزعة البلاد".



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