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فريق تنفيذي من سلطة الطيران السودانية إلى جوبا الأسبوع المقبل

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الخرطوم 26 يناير 2020- يبدأ فريق تنفيذي من سلطة الطيران المدني السودانية الأسبوع المقبل زيارة رسمية إلى جوبا.

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مطار جوبا

وتأتي الخطوة التي يعتزمها الوفد إنفاذا لخطة العمل المتفق عليها بين البلدين حول ادارة المجال الجوي لجنوب السودان.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على اتفاقية ادارة المجال الجوي لجنوب السودان خضر الإمام لـ(سودان تربيون ) الأحد إن الفريق سيقوم بتقييم الوضع الحالي على أرض الواقع إلى جانب تحديد الفجوات من الناحية الهندسية والادارية توطئة لمعالجتها.

وأكد مساعي سلطة الطيران المدني السودانية للوصول إلى المعايير الدولية بالنسبة لسلطة الطيران المدني بدولة الجنوب وفقا لاتفاقية الدولية المبرمة بين سلطتي الطيران المدني في البلدين بإشراف منظمة الطيران المدني الدولية.

وفي العشرين من الشهر الحالي اتفقت سلطة الطيران المدني السودانية َونظيرتها بدولة الجنوب على خطة عمل مشتركة بينهما في ختام زيارة رسمية لوفد سلطة الطيران المدني لدولة الجنوب إلى الخرطوم.

وبموجب الاتفاق يتولى السودان ممثلا في سلطة الطيران المدني الاشراف على تدريب منسوبي سلطة الطيران المدني في جنوب السودان ونقل الخبرات الفنية لمنسوبيها حتى تتمكن من ادارة المجال الجوي لبلادها وفقا للمعايير الدولية.

ووقعت حكومة جنوب السودان في عام 2016، اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع حكومة السودان تحت إشراف منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لتتولى لجنة سودانية عمليات إدارة ومراقبة المجال الجوي لجوبا.

ونصت الاتفاقية على أن يتولى جنوب السودان السيطرة على مجاله الجوي بعد انتهاء أجل الاتفاقية في سبتمبر من العام الماضي وتدريب موظفيه وتأهيل مراقبين للإشراف على حركة الطيران.

وقال مسؤول في جنوب السودان خلال سبتمبر من العام الماضي إن الحكومة السودانية ستستمر في إدارة المجال الجوي لجنوب السودان، بعد إخفاق جوبا في تدريب موظفين لإدارة هذه المهمة.



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