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فريق سداسي لدراسة منح الخبراء دور الوساطة في مفاوضات (النهضة)

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وزير الري السوداني وأعضاء الوفد المفاوض في مباحثات سد النهضة خلال مؤتمر صحفي ..الأربعاء 17 يونيو 2020

الخرطوم 1 نوفمبر 2020 - كوّن وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا، فريق من 6 أشخاص، لدراسة منح الخبراء دور تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة في سد النهضة.

واستأنفت الدول الثلاث الأحد مفاوضاتها المتعثرة حول سد النهضة للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد العملاق، برعاية من الاتحاد الأفريقي.

واقترح السودان "منح الخبراء سلطة تقريب وجهات النظر بغرض احداث اختراق في المفاوضات حول قضايا الملء وتشغيل السد".

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "اتفقت الأطراف الثلاث على مواصلة بحث المقترح عبر فريق سداسي يضم عضوين من كل دولة لوضع إطار مرجعي لدور الخبراء في تسهيل التفاوض".

وأشارت إلى أن الفريق المشترك سيرفع تقريره إلى وزراء المياه في البلدان الثلاث الأربعاء المقبل.

وقالت الوزارة إن السودان طرح رؤيته الخاصة بالتخلي عن "الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تقريب وجهات النظر".

وأشارت إلى أن الفريق السوداني اقترح كذلك استمرار التفاوض وفق جدول زمني محدد وقائمة واضحة بالمخرجات التي سترفع لمفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال البيان إن جلسة التفاوض استعرضت إجراءات وسياقات التفاوض والدور المتوقع للخبراء والمراقبين المعنيين من الاتحاد الأفريقي.

وأفاد بأن الدول الثلاث قدمت الوثائق التي سبق وأن جرى طرحها خلال المفاوضات المستمرة منذ سنوات.



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