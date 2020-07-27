فريق من (يونيتامس) ينخرط في اجتماعات مع المسؤولين بالخرطوم

عبد الله حمدوك

الخرطوم 27 يوليو 2020- ابتدرت الحكومة السودانية اجتماعات بالخرطوم مع وفد المقدمة لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) الذي وصل البلاد.

وقرت الأمم المتحدة في 4 يونيو إنشاء البعثة الأممية (يونيتماس) بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في يناير المنصرم.

وعقدت اللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة برئاسة السفير عمر الشيخ الحسين اجتماعا بالوفد في مقر مجلس الوزراء.

وقال الشيخ في تصريح صحفي إن وفد المقدمة الفني للبعثة وصل الأحد ويضم 8 خبراء في المجالات الاربعة التي حددها قرار مجلس الأمن لمساعدة السودان، والمتمثلة في التحول السياسي والتحرك نحو الحكم الديمقراطي وحقوق الانسان والمساعدات الفنية والتقنية لإعداد الدستور وإجراء الاحصاء والمساعدة في التحضير للانتخابات.

كما تشمل مجالات البعثة حسب التفويض مساعدة السودان في مفاوضات السلام الجارية الآن بتقديم كل المعينات المطلوبة من ناحية الوساطات بجانب المساعدة في بناء السلام بعد الوصول الي الاتفاقيات وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة النازحين وتوطين اللاجئين وما يتعلق بمشروعات الاعاشة الاولية وما يتبعها من عمليات نزع السلاح والدمج والتوطين.

وتعمل البعثة أيضا حسب التصريح الصحفي في المجال الخاص بحشد الدعم الدولي للإنماء الاقتصادي وبذل الجهود مع المؤسسات المالية الدولية والدول الشريكة للسودان بغرض الوصول الي مؤتمرات شراكة اقتصادية.

وأوضح الشيخ ان أن الاجتماعات ستكون بشكل مستمر مع الوفد والذي يضم كل التخصصات التي تتعلق بعمل البعثة والتي سيكون بدايتها في يناير المقبل.

كما سيقوم الوفد بزيارات ميدانية للأقاليم لتحديد إمكانية وجودهم في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق.