فصيل عبد الواحد يتهم مليشيا حكومية بمهاجمة مناطقه بجبل مرة

مقاتلو حركة تحرير السودان - فصيل عبد الواحد الحراسة خلال زيارة قائد العملية المختلطة إبراهيم قمباري الى قرية فانجا سوك ، شرق جبل مرة ، غرب دارفور ، في 18 مارس 2011 (الصورة: رويترز)

الخرطوم 25 يناير 2021 ـ اتهمت حركة/جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور "مليشيات حكومية" بشن هجمات، أمس الإثنين، على مناطق سيطرتها في جبل مرة بدارفور.

وحمل بيان للمتحدث العسكري باسم الحركة وليد محمد أبكر (تونجو) الحكومة السودانية كامل المسؤولية المترتبة على ما اعتبرته تصعيد وكل ما يترتب عليه، مؤكدا سقوط ثلاثة قتلى وجريحين بين صفوف الحركة جراء الهجوم.

وطبقا للبيان فإن القوة المهاجمة استغلت سيارات دفع رباعي وجمال وخيول لتشن هجوما على مناطق "دبة نايرة وكيبي وروقولا ومرأ وفلوجة" بشرق بجبل مرة.

وأوضح أن المهاجمين استهدفوا المدنيين العزل بتلك المناطق ونهبوا الممتلكات والمواشي إلى جانب إحراق عدد من القرى ما أجبر مئات القرويين على النزوح إلى مناطق سيطرة الحركة.

وقال إن قوات الحركة تصدت للمليشيات المعتدية وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ولم يصدر عن الجيش السوداني أو الحكومة ما يؤكد أو ينفي هذه الوقائع.