فصيل مشار يرحب بضخ جوبا ملايين الدولارات لتنفيذ اتفاق السلام

جوبا 16 ديسمبر 2019 - رحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة في جنوب السودان، بقرار حكومة جوبا توفير 16 مليون دولار لتنفيذ اتفاق السلام.

زعيم التمرد رياك مشار يتحدث بعد اجتماعه الى سلفا كير في جوبا 11 سبتمبر 2019

وجاء بيان فصيل المعارضة المسلحة الرئيسي بعد يوم من عقد زعيمه رياك مشار، والرئيس سلفا كير ميارديت، اجتماعاً تشاورياً في العاصمة جوبا، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وركز الاجتماع على الترتيبات الأمنية، وتمويل أنشطة تنفيذ المهام الحرجة المعلقة المنصوص عليها في اتفاق سبتمبر 2018.

وكان فصيل المعارضة المسلحة الرئيسي شجب في بيان صادر عنه يوم السبت، ما سماه "التباطؤ في تنفيذ المهام العالقة ونقص التمويل".

كما حثت مجموعة مشار الحكومة في جوبا على الاستفادة من الأموال المتبقية لتنفيذ الأنشطة العالقة في فترة "ما قبل المرحلة الانتقالية" طبقاً للبنود التي أقرتها اتفاقية السلام التنشيطية الموقعة بين الأطراف.

وفي الوقت نفسه، أكدت المجموعة التزامها التام بتنفيذ الاتفاقية، قائلة إنها السبيل الوحيد لتحقيق السلام للأمة الفتية.

وانحدر جنوب السودان إلى حرب أهلية في منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير، نائبه السابق رياك مشار، بالتخطيط لانقلاب، وهو ما نفاه الأخير.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت الفصائل المتناحرة على اتفاق جديد للسلام لإنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين.