 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 16 كانون الأول (ديسمبر) 2019

فصيل مشار يرحب بضخ جوبا ملايين الدولارات لتنفيذ اتفاق السلام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 16 ديسمبر 2019 - رحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة في جنوب السودان، بقرار حكومة جوبا توفير 16 مليون دولار لتنفيذ اتفاق السلام.

JPEG - 52.4 كيلوبايت
زعيم التمرد رياك مشار يتحدث بعد اجتماعه الى سلفا كير في جوبا 11 سبتمبر 2019

وجاء بيان فصيل المعارضة المسلحة الرئيسي بعد يوم من عقد زعيمه رياك مشار، والرئيس سلفا كير ميارديت، اجتماعاً تشاورياً في العاصمة جوبا، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وركز الاجتماع على الترتيبات الأمنية، وتمويل أنشطة تنفيذ المهام الحرجة المعلقة المنصوص عليها في اتفاق سبتمبر 2018.

وكان فصيل المعارضة المسلحة الرئيسي شجب في بيان صادر عنه يوم السبت، ما سماه "التباطؤ في تنفيذ المهام العالقة ونقص التمويل".

كما حثت مجموعة مشار الحكومة في جوبا على الاستفادة من الأموال المتبقية لتنفيذ الأنشطة العالقة في فترة "ما قبل المرحلة الانتقالية" طبقاً للبنود التي أقرتها اتفاقية السلام التنشيطية الموقعة بين الأطراف.

وفي الوقت نفسه، أكدت المجموعة التزامها التام بتنفيذ الاتفاقية، قائلة إنها السبيل الوحيد لتحقيق السلام للأمة الفتية.

وانحدر جنوب السودان إلى حرب أهلية في منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير، نائبه السابق رياك مشار، بالتخطيط لانقلاب، وهو ما نفاه الأخير.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت الفصائل المتناحرة على اتفاق جديد للسلام لإنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الاسترقاق.. خطايا الماضي ودلالات الحاضر (2 - 3) 2019-12-15 23:26:26 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk إذاً، ما هي المرجعيَّة الثقافيَّة لكونرد وأمثالهم، والتي منها نبعت أفكارهم وجاءت تعابيرهم؟ الجدير بالذكر أنَّ السيطرة الإمبرياليَّة احتاجت إلى لغة جديدة لوصف العالم الذي (...)

ومخاطر داخلية .... (٢) 2019-12-15 20:18:21 بقلم : محمد عتيق في الجزء الأول من هذا المقال "ومخاطر داخلية" اتفقنا على أن ثورة أهل السودان الجارية منذ ديسمبر ٢٠١٨ ، أنها ثورة وعي عميق وتوق للتحرر ، تجاوزت نهائياً عدوها الخارجي (الاسلامويين بمسمياتهم المختلفة ونظامهم (...)

العدالة الناصعة : مع الثورة، لا تستقيم أيّة مساومة، ولا مُصالحة مع الجُناة !. 2019-12-14 05:17:01 فيصل الباقر نحن فى ديسمبر- شهر اشتعال جذوة الثورة السودانية الظافرة – كما أنّنا فى اليوم العاشرمن ديسمبر، وهو اليوم العالمى لحقوق الإنسان، والذى من أوجب واجباته " الإعتراف بالكرامة المتأصّلة فى جميع أعضاء الأُسرة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.