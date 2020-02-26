 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 26 شباط (فبراير) 2020

فكي وامبيكي ووفد من مجلس السلم الأفريقي يالخرطوم قريبا لدعم الحكومة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 26 فبراير 2020 – يعتزم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، ووفد رفيع المستوى من مجلس السلم والأمن الإفريقي، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى، ثابو مبيكي، زيارة السودان في غضون الأيام المقبلة، لدعم الفترة الانتقالية.

JPEG - 22.3 كيلوبايت
رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي

وعقد رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، محمد بلعيش وعضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، الأربعاء، اجتماعا ناقش عمليات المساندة والدعم الفني والسياسي من الاتحاد الإفريقي للفترة الانتقالية بالسودان.

وقال بلعيش في تصريح أعقب الاجتماع "رتبنا أجندة الزيارات التي ستتم قريبا من موسى فكي مفوض الاتحاد الأفريقي وكذلك زيارة الوفد رفيع المستوى برئاسة ثامبو امبيكي وفي مطلع أبريل زيارة وفد رفيع من مجلس السلم والامن الأفريقي".

وأشار الى أن كل ذلك يصب في مؤازرة السودان في هذه المرحل وتقديم الدعم الضروري والسياسي والفني وصولا الى مرحلة الاستحقاقات الديموقراطية.

وأوضح بلعيش، أن اللقاء بحث كذلك سير المرحلة الانتقالية والتطورات الإيجابية التي تشهدها على المستوى السياسي والتقدم المحرز في عملية سير مفاوضات السلام الجارية في جوبا التي تتوسط فيها حكومة جنوب السودان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

وجهاز الدولة: هل من حل وسط؟ 2020-02-25 19:15:02 مجدي الجزولي كنا في كلمات سابقات تلمسنا مفهوم "السلطة المزدوجة" لتقصى صراعات الفترة الانتقالية ورهاناتها. والمفهوم من اختراع لينين وصف به التعايش العسير والمعقد بين الحكومة المؤقتة التي تولت الأمور في روسيا في أعقاب ثورة (...)

المقاومة الوطنيَّة في الأمصار (1- 4) 2020-02-24 14:57:05 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk التأريخ الرِّيفي في السُّودان لم يجد حظه من التعبير والنَّشر في الصحافة القوميَّة، ولا في الكتاب المدرسي، بل قد احتمله البعض شفاهة بالازدراء والاستعلاء. ففي بريطانيا – على (...)

مخاطر في ساحات الثورة ...(٢) 2020-02-24 14:45:03 بقلم : محمد عتيق "ادعاءاً " بالتبصير لا بغرض "التيئيس " تحدثنا عن أول المخاطر في ساحات الثورة وهو المتعلق بالمكون العسكري في قيادة الفترة الانتقالية بقسميه (لجنة البشير الأمنية "المجلس العسكري") ومليشيا الجنجويد المسمى (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.