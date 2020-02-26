فكي وامبيكي ووفد من مجلس السلم الأفريقي يالخرطوم قريبا لدعم الحكومة

الخرطوم 26 فبراير 2020 – يعتزم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، ووفد رفيع المستوى من مجلس السلم والأمن الإفريقي، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى، ثابو مبيكي، زيارة السودان في غضون الأيام المقبلة، لدعم الفترة الانتقالية.

رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي

وعقد رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، محمد بلعيش وعضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، الأربعاء، اجتماعا ناقش عمليات المساندة والدعم الفني والسياسي من الاتحاد الإفريقي للفترة الانتقالية بالسودان.

وقال بلعيش في تصريح أعقب الاجتماع "رتبنا أجندة الزيارات التي ستتم قريبا من موسى فكي مفوض الاتحاد الأفريقي وكذلك زيارة الوفد رفيع المستوى برئاسة ثامبو امبيكي وفي مطلع أبريل زيارة وفد رفيع من مجلس السلم والامن الأفريقي".

وأشار الى أن كل ذلك يصب في مؤازرة السودان في هذه المرحل وتقديم الدعم الضروري والسياسي والفني وصولا الى مرحلة الاستحقاقات الديموقراطية.

وأوضح بلعيش، أن اللقاء بحث كذلك سير المرحلة الانتقالية والتطورات الإيجابية التي تشهدها على المستوى السياسي والتقدم المحرز في عملية سير مفاوضات السلام الجارية في جوبا التي تتوسط فيها حكومة جنوب السودان.