فيضانات السودان تودي بحياة 5 أشخاص وتدمر الاف المنازل

السيول شردت الآلاف وعزلت القرى (سودان تربيون)

الخرطوم 3 أغسطس 2020- لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 أخرون ،جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في السودان، كما دمرت وأصابت أضرار نحو 3500 منزل.

وقال وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس في بيان الاثنين، إن الفيضانات دمرت بين الخميس والسبت الاف المنازل في مناطق متفرقة بولايات الجزيرة والنيل الأزرق ودارفور.

وأوضح البيان أن 4 وفيات كانت نتيجة لانهيار منازل وحالة غرق واحدة في دارفور، وأشار إلى انهيار 2382 منزلا، بينها 1110منازل انهياراً كلياً و1272 منزلاً جزئياً.

وتابع: "أما الخسائر بالمرافق شملت 26 مرفقاً تعليمياً ومساجد. و78 من المتاجر والمخازن، فيما نفقت 41 من الحيوانات".

وحذرت وحدة الإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تضرب أجزاء من عدة ولايات.

ودعت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات، المواطنين والجهات المختصة الى اخذ الحيطة والحذر من ارتفاع متوقع لمنسوب المياه بعدد من الخزانات.