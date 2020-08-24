قائد الجيش يتعهد برفع علم السودان في حلايب والفشقة

الخرطوم 24 أغسطس 2020 – تعهد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باسترداد مناطق تحتلها مصر وإثيوبيا ورفع العلم السودان فيها.

حلايب والحدود السودانية المصرية

ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1995، ويضم حلايب وأبو رماد وشلاتين.

كما درجت مليشيات إثيوبية على التغول على الأراضي السودانية، في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى على الحدود الشرقية للسودان.

وقال البرهان، أمام جنود وضباط الجيش بمنطقة عسكرية في العاصمة الخرطوم، الاثنين: "لن نترك حقنا ولن نتراجع عنه ولن ننساه، حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين والفشقة الصغرى والكبرى وفي كل مكان من السودان".

وترفض مصر طلبات السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على أن الأرض تابعة لها حتى وإن كانت إداريا تابعة للسودان، حيث ظل الأخير يجدد شكواه ضد مصر سنويًا لمجلس الأمن بضرورة اللجوء للتحكيم الدولي.