قادة (الحرية والتغيير) يتحدثون عن الانتقال وهزيمة الانقلاب في ندوة بالجمعة

محمد الفكي سليمان

الخرطوم 15 ديسمبر 2021 - قال ائتلاف الحرية والتغيير إنه قرر إقامة ندوة سياسية عن تجربة الانتقال وهزيمة الانقلاب العسكري، يتحدث فيها قادته، الجمعة المقبل بالخرطوم بحري.

وتُعد هذه الندوة، حال قيامها، أول نشاط جماهيري لائتلاف الحرية والتغيير المُبعد عن الحكم على يد قادة الجيش في 25 أكتوبر الفائت.

ونشرت قوى الحرية والتغيير على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، دعوة لحضور ندوة سياسية عن "تجربة الانتقال وهزيمة الانقلاب العسكري".

وقررت إقامة الندوة بميدان الرابطة في منطقة شمبات بالخرطوم بحري، مساء الجمعة المقبل.

ويتحدث في الندوة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، إضافة إلى عضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح.

كما يتحدث فيها وزير الصناعة السابق مدني عباس مدني، ونائب رئيس الحركة الشعبية - شمال ياسر عرمان، علاوة على القيادة في حزب الأمة صديق الصادق المهدي والقيادية في الائتلاف سلوى نور.

وتقول الحرية والتغيير إنها تدعم المطالب التي تُنادي بها لجان المقاومة الشبابية المستقلة والتي تتمثل في مدنية السلطة ومحاسبة قادة الانقلاب العسكري.

وظلت لجان المقاومة تُنظم احتجاجات سلمية حاشدة في أجل الضغط في تنفيذ مطالبها، رافعة فيها شعارات "لا تفاوض ولا شرعية ولا مشاركة" لقادة الجيش في الحُكم.