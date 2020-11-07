قادة الحكومة السودانية وزعماء العالم يهنئون الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته

جو بايدن وكمالا هاريس سعيدان بنتائج الانتخابات

الخرطوم 7 نوفمبر 2020 – هنأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة.

وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية، غير أن غريمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب قال إن الانتخابات لم تحسم بعد.

وحصل بايدن على 73 مليون صوت وهو أعلى عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي على الإطلاق.

وعلى منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي كتب حمدوك: "نيابة عن شعبنا، أُهنّئ الرئيس المُنتخب جوزيف بايدن ونائبته كمالا هاريس على انتخابهما. نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا".

كما غرد حميدتي على تويتر قائلاً" ابارك للرئيس المنتخب جو بايدن فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية كما اهنئ نائبة الرئيس المنتخبة والشعب الأميركي على اختياره .. إن شعبنا يأمل أن تشهد علاقات البلدين تحت الإدارة الجديدة تعاونا أكبر وشراكة فعالة تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

وتوالت تهنئة زعماء وقادة العالم، للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، بفوزه في سباق الرئاسة الأميركية.

وهنأ رئيس وزراء كندا جاستن ترودو المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه ، قائلا إنه يتطلع إلى مواجهة أكبر التحديات في العالم مع الإدارة الجديدة.

وأضاف ترودو في تغريده على تويتر إنه سيعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام والاندماج والرخاء الاقتصادي والتحرك في ملف المناخ في أنحاء العالم.

بدوره، هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريده بايدن ونائبته كامالا هاريس، مؤكدا أنه يتطلع للعمل معهما.

كما أرسلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تهانيها لبايدن وهاريس.

تهاني عربية

وفي مصر، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية. كما أطلقت السلطات المصرية سراح 5 من أقارب الناشط الأميركي من أصل مصري محمد سلطان.

بدوره قال أمير قطر في تغريدة على تويتر "مبروك للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس. أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معًا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا".

وفي لبنان، قالت رئاسة الجمهورية إن "الرئيس ميشال عون أبرق إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهنئا بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية"، معبرا عن أمله في عودة التوازن في العلاقات بين البلدين.

وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جو بايدن، عبر فيها عن تهانيه بالثقة التي أولاه إياها الشعب الأميركي، كما هنأ كاملا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب.

ومن عمان أرسل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تهانيه الى بايدن وهاريس قائلا "أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية المتينة لصالح أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار".

كذلك هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، بايدن مؤكدا أن بلاده تتطلع لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وبعث رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بالتهاني الى بايدن ونائبته هاريس، قائلا "نتطلع للعمل معكما في تحقيق الدولة الديمقراطية المدنية في ليبيا".

وفي تغريدة على تويتر هنأ ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بايدن وهاريس، مؤكدا أن بلاده تربطها علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي مع واشنطن.

وفي إسرائيل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر النتائج النهائية للانتخابات الأميركية ولن يتسرع في تهنئة جو بايدن".

ترحيب فلسطيني

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سعى لتصفية قضية فلسطين، اختفى ولن تختفي القدس".

وأضاف في كلمة له بمؤتمر رواد بيت المقدس الإلكتروني الأول "التطبيع لا يعبر عن ضمير أمة، هو مسار الندم، ففلسطين أمانة والتطبيع ندامة".

وتابع "ندرك ثوابت السياسات الأميركية المتعاقبة فيما يتعلق بالوجود الصهيوني"، محذرا من الوقوع مجددا في فخ الوهم السياسي المتعلق بالعودة إلى المفاوضات.

ارتياح إيراني

وفي إيران، قال حسام الدين أشينا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني على تويتر، بعد وقت قصير من إعلان شبكات التلفزيون الأميركية الرئيسية فوز بايدن إن "الإيرانيين صمدوا بشجاعة إلى أن رحل هذا الجبان" في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب.

واتخذت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منعطفا إلى الأسوأ منذ إعلان ترامب في عام 2018 انسحاب واشنطن من اتفاق طهران النووي مع 6 دول كبرى، وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.