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قادة فريق الوساطة الجنوب سودانية يصلون الخرطوم

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رئيس فريق الوساطة توت قلواك

الخرطوم 15 سبتمبر 2020 – وصل قادة الوساطة الجنوب سودانية برئاسة توت قلواك، الثلاثاء إلى الخرطوم وذلك قبل يومين من وصول وفد مقدمة الجبهة الثورية.

ويصل الخميس إلى العاصمة السودانية وفد من الجبهة الثورية التي وقعت اتفاق سلام بالأحرف الأولي في 31 أغسطس الفائت مع الحكومة، بعد مفاوضات شاقة استمرت عام كامل بوساطة من جنوب السودان.

وعلمت "سودان تربيون" إن الحكومة السودانية سترسل طائرة خاصة لنقل وفد الجبهة الثورية الى الخرطوم.

وقال عضو فريق الوساطة، ضيو مطوك، في تصريح صحفي، إن الوفد الجنوب سوداني يحمل رسالة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تتضمن دعوته لحضور مراسم توقيع اتفاق السلام النهائي في الثالث من أكتوبر المقبل.

وأكد مطوك أن مراسم التوقيع سيشارك فيها رؤساء دول وحكومات تكتل الإيقاد وأصدقاء السودان وبعض الدول العربية.

وأشار إلى الوساطة ستقوم بالترتيب لزيارة وفد مقدمة الجبهة الثورية للخرطوم في بعد غد الخميس، وذلك توطئة لعودة كل قادة حركات الكفاح المسلح الموجودة بالخارج.

وجرى التفاوض بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تضم عدد من قوى الكفاح المسلح على أساس المسارات، وهي شمال وشرق ووسط السودان، إضافة إلى مسار دارفور والمنطقين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

وبموجب الاتفاق، سيشارك قادة الجبهة الثورية بشكل فعال في إدارة البلاد، على مستوى المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، إضافة إلى المشاركة في حكم موسع لإقليمي دارفور والمنطقتين.



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