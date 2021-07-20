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قادة للجيش السوداني يصلون الخطوط الأمامية في الفشقة

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قوات سودانية في الفشقة

القضارف 20 يوليو 2021 ـ وصلت قيادات رفيعة من الجيش السوداني بالتزامن مع عيد الأضحى إلى الخطوط الأمامية المتاخمة للحدود الإثيوبية في منطقة الفشقة شرقي البلاد.

وشهدت منطقة ود عاروض العسكرية بالشريط الحدودي في محلية القرّيشة بولاية القضارف وصول الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان وأدى برفقة كبار ضباط الجيش صلاة العيد بالمنطقة.

وخاطب الحسين ضباط الصف والجنود والمواطنين بالمنطقة وشهد برامج توزيع الأضاحي الذي نفذه ديوان الزكاة بولاية القضارف لعدد من المناطق العسكرية بالفشقة الكبرى والفشقة الصغرى.

ورافق نائب رئيس هيئة الأركان إمداد قائد متحرك القضارف بجانب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني واللواء أحمدان محمد خير قائد المنطقة العسكرية الشرقية واللواء حيدر الطريفي قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف.

واستعاد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي غالب أراضي الفشقة الخصيبة بعد أن ظلت تحت سيطرة مزارعين ومليشيات إثيوبية لنحو 25 سنة.



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