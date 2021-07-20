قادة للجيش السوداني يصلون الخطوط الأمامية في الفشقة

- قوات سودانية في الفشقة
القضارف 20 يوليو 2021 ـ وصلت قيادات رفيعة من الجيش السوداني بالتزامن مع عيد الأضحى إلى الخطوط الأمامية المتاخمة للحدود الإثيوبية في منطقة الفشقة شرقي البلاد.
وشهدت منطقة ود عاروض العسكرية بالشريط الحدودي في محلية القرّيشة بولاية القضارف وصول الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان وأدى برفقة كبار ضباط الجيش صلاة العيد بالمنطقة.
وخاطب الحسين ضباط الصف والجنود والمواطنين بالمنطقة وشهد برامج توزيع الأضاحي الذي نفذه ديوان الزكاة بولاية القضارف لعدد من المناطق العسكرية بالفشقة الكبرى والفشقة الصغرى.
ورافق نائب رئيس هيئة الأركان إمداد قائد متحرك القضارف بجانب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني واللواء أحمدان محمد خير قائد المنطقة العسكرية الشرقية واللواء حيدر الطريفي قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف.
واستعاد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي غالب أراضي الفشقة الخصيبة بعد أن ظلت تحت سيطرة مزارعين ومليشيات إثيوبية لنحو 25 سنة.
أخر الآراءسيد فرح: أيقونة التاريخ المنسية (١-٢) 2021-07-19 00:13:57 ياسر عرمان (１) ولد سيد فرح على ضفاف النيل في ( دلقو المحس)، عام ١٩٠٠ م تقريباً ، والتاريخ مأخوذ من إحدى إفاداته، عند مولده كان على موعدٍ مع النيل والنبل والتاريخ ولقد صنع تاريخه بإزميل العمر وأنفق حياته في محراب الوطن. (...)
اتفاق جوبا ؛ أهو الطريق للسلام والتنمية ؟ 2021-07-18 18:49:41 بقلم : محمد عتيق السلام ليس مجرد هدف أو مطلب مثل كل أهداف الثورات الكبيرة ومطالب الهبَّات والانتفاضات الشعبية ، بل هو الأساس ، الأرضية ، القاعدة ، وهدف الأهداف الذي بدونه لا تنمية تتحقق ولا معنى لعدل ، لا شفاء لعلاج ولا (...)
سد النهضة. مشاهد في طريق الحل الاستراتيجي 2021-07-13 11:16:35 بقلم: ترايو احمد علي ما يتفق حوله الجميع (لعيبة و اصحاب المصلحة و عموم المشاهدين) في امر سد النهضة هو انه ظاهرة "phenomenon" متصاعدة علي نحو دراماتيكي و قد تفاجأ الجميع بما فيها أصحاب المبادرة انفسهم (الاثيوبيين) بما (...)
المزيد