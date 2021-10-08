قاضية من جذور سودانية مرشحة للانضمام لقضاة (الجنائية)

الخرطوم 8 أكتوبر 2021 ـ تدرس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضم قاضية هولندية من جذور سودانية لطاقمها من القضاة.

وتعمل القاضية المرشحة للعمل ضمن طاقم المحكمة الجنائية الدولية جيهان عمر يوسف العجب حاليا بالمحاكم الجنائية الهولندية وهي خريجة جامعتي خرونقن الهىولندية وجامعة أكسفورد البريطانية في القانون.

وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال الرئيس المعزول عمر البشير عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور.

كما تطلب المحكمة مثول المسؤولين السابقين بحكومة البشير، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، فضلا عن علي كوشيب، وهو قائد مليشيا، سلّم نفسه للمحكمة في يونيو 2020.

والقاضية جيهان هي ابنة عمر يوسف العجب المتحدر من منطقة الدندر بولاية سنار وهو خريج جامعة أكسفورد في القانون الدولي العام، وتعمل والدتها الهولندية في مجال القانون أيضا.