قاضي محكمة (مدبري انقلاب 89) يعتذر عن الاستمرار في القضية لأسباب صحية

الخرطوم 22 ديسمبر 2020- أعلن قاضي محكمة " مدبري انقلاب 30 يونيو" عصام الدين محمد إبراهيم تنحيه عن الاستمرار في مواصلة النظر بالقضية لدواع صحية.
- القاضي عصام الدين ابراهيم
ويمثل في هذا البلاغ الرئيس المخلوع عمر البشير و27 من رموز الإسلاميين، المتهمين في قضية الانقلاب العسكري في العام 1989.
وقال إبراهيم خلال جلسة المحكمة التي عقدت في غياب المتهمين وبحضور ممثلي الدفاع والاتهام "هذه الجلسة ستكون الأخيرة لي بعد أن طلبت من رئيسة القضاء اعفائي من الاستمرار لأسباب صحية".
وأوضح أنه يعاني من مشكلات ارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى لا تحتمل جميعها "الانفعال" وأن رئيسة القضاء وافقت تحت إصراره على استبداله.
وقال إن الجلسة القادمة ستكون في الخامس من يناير المقبل.
يشار الى أن محامي المتهمين شنوا هجوما عاصفا على القاضي عصام الدين بعد الجلسة السابقة واتهموه بالتحيز في أعقاب رفضه شطب الدعوى بحجة التقادم.
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