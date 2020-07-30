 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 30 تموز (يوليو) 2020

قانوني يطالب بالتحقيق في تقرير خاطئ أرسل للأمم المتحدة بشأن رجال أعمال أعدمهم البشير

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 30 يوليو 2020- طالب خبير قانوني معروف في السودان، وزارة العدل بفتح تحقيق عاجل حول المعلومات الخاطئة التي بعثت بها حكومة النظام المعزول للأمم المتحدة بشأن إعدام 3 من رجال الأعمال في 1990 بتهم حيازة نقد أجنبي.

JPEG - 42.9 كيلوبايت
مجدي محجوب وجرجس بطرس اعدما في بداية عهد الانقاذ بتهمة حيازة دولارات

وكشفت وثائق حصلت عليها "سودان تربيون" الأربعاء أن السلطات الحاكمة وقتها أبلغت الأمم المتحدة بأن المجموعة التي تم اعدامها بحجة حيازة العملة لم تحاكم بموجب احكام الطوارئ التي أصدرها الرئيس المخلوع عمر البشير حينها بل خضعت لقانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981.

وتشير "سودان تربيون" الى أن قانون حيازة العملة لم ينص على عقوبة الإعدام بل بالسجن والغرامة ومصادرة النقد الأجنبي.

وقال الخبير القانوني فيصل عبد الرحمن علي طه لـ "سودان تربيون" معقبا على نشر هذه الوثائق إن السلطات الحاكمة وقتها بعثت برسالة أفادت أن لوائح الطوارئ اتخذت لتكملة أحكام المرسوم الدستوري رقم 2 (حالة الطوارئ).

وأضافت السلطات" اللوائح تحتوي على أربعين مادة تهدف إلى ضمان أمن وسلامة البلاد. ولكن حتى الآن لم يحدث أن أدين شخص أو حكم عليه بالموت بموجب هذه اللوائح منذ إعلان حالة الطوارئ. وأن ضباط الجيش الذين أُعدموا في 26 يوليو 1990 قد وجه لهم الاتهام بمقتضى قانون القوات المسلحة".

وأردفت الرسالة "أما المدنيين الآخرين الثلاثة فقد حكم عليهم بالموت وفقاً لأحكام قانون التعامل في النقد لسنة 1981».

وقال فيصل علي طه إنه " في ضوء ذلك نرى أن الإفادة الواردة في الإقتطاف بشأن إعدام المدنيين الثلاثة بموجب قانون تنظيم التعامل في النقد لسنة 1981 تستوجب التحقيق من وزارة العدل لأنها كانت الجهة المنوط بها الرد على تقارير واستفسارات اللجنة المعنية بحقوق الانسان".

‏وأمهل البشير في يوليو 1989 المواطنين في السودان أسبوع فقط لتسليم "كل ما لديهم" من عملات أجنبية وايداعها في البنوك بسعر السوق والا سيحاكمون في المحاكم العسكرية.

ومن اول الذين نفذ فيهم حكم الإعدام ‏في ديسمبر 1989 رجل أعمال سوداني يدعى مجدي محجوب والبالغ وقتها 25 عاما بتهمة خرق قوانين حيازة العملة.

وقيل في ذاك الوقت ان مجدي حوكم دون وجود محامي ودون السماح له بتقديم أدلة نفي الاتهام واحيل لمحكمة عسكرية مكونة من 3 قضاة أمرت بإعدامه شنقا حتى الموت في سجن كوبر.

وتبرأ رئيس اللجنة الاقتصادية في نظام الإنقاذ العميد صلاح كرار لاحقا عام 2010 من هذا الحكم كاشفا انه كان في دولة الإمارات بذلك الوقت واقر أن العقوبة كانت غير مبررة.

‏وأصدرت محكمة عسكرية اخرى أنشأها مجلس قيادة ثورة الإنقاذ عقب انقلاب 30 يونيو حكماً بالإعدام على طيار في الخطوط الجوية السودانية يدعى جرجس بطرس بتهمة محاولة تهريب ما يعادل 100 ألف دولار.

وقالت المحكمة إن المتهم مدان بتخريب الاقتصاد السوداني.

نص تعقيب د.فيصل في قسم الرأي



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

بناءً على خطبة العيد: ما الجدوى السياسية من خطاب الصادق المهدي؟ 2020-08-01 15:13:12 صلاح شعيب منذ حين يحاول زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي اللحاق بالوتيرة الثورية المتصاعدة فيفشل في الوصول إلى مرحلة الاندماج مع أهدافها الجوهرية. ولاحقًا يسعى المهدي لتجيير الوضع الجديد الذي أفرزته الثورة لصالح خطاب (...)

إعلان حالة الطوارئ في عهد الإنقاذ في 30 يونيو 1989 2020-07-30 15:03:31 د.فيصل علي طه دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com بالإشــارة إلى ما نشر في «ســودان تربيون» بتــاريخ 29 يوليو 2020 أود أن أعلق بما يلي: في التعليق العام رقم 29 (2001) لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن شرط (...)

المهام الأصيلة والتهافت 2020-07-26 23:35:51 بقلم : محمد عتيق أحوالنا تبدو للمشاهد العابر مضطربةً وإلى انهيار : الارتباط بمشروع نظام عسكري دكتاتوري واضح في سلوك ومواقف المكون العسكري لمجلس السيادة (اللجنة الأمنية للبشير) ، والتنافس أيضاً واضح بين كتلتي المحترفين (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.