قانوني يطالب بالتحقيق في تقرير خاطئ أرسل للأمم المتحدة بشأن رجال أعمال أعدمهم البشير

الخرطوم 30 يوليو 2020- طالب خبير قانوني معروف في السودان، وزارة العدل بفتح تحقيق عاجل حول المعلومات الخاطئة التي بعثت بها حكومة النظام المعزول للأمم المتحدة بشأن إعدام 3 من رجال الأعمال في 1990 بتهم حيازة نقد أجنبي.

مجدي محجوب وجرجس بطرس اعدما في بداية عهد الانقاذ بتهمة حيازة دولارات

وكشفت وثائق حصلت عليها "سودان تربيون" الأربعاء أن السلطات الحاكمة وقتها أبلغت الأمم المتحدة بأن المجموعة التي تم اعدامها بحجة حيازة العملة لم تحاكم بموجب احكام الطوارئ التي أصدرها الرئيس المخلوع عمر البشير حينها بل خضعت لقانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981.

وتشير "سودان تربيون" الى أن قانون حيازة العملة لم ينص على عقوبة الإعدام بل بالسجن والغرامة ومصادرة النقد الأجنبي.

وقال الخبير القانوني فيصل عبد الرحمن علي طه لـ "سودان تربيون" معقبا على نشر هذه الوثائق إن السلطات الحاكمة وقتها بعثت برسالة أفادت أن لوائح الطوارئ اتخذت لتكملة أحكام المرسوم الدستوري رقم 2 (حالة الطوارئ).

وأضافت السلطات" اللوائح تحتوي على أربعين مادة تهدف إلى ضمان أمن وسلامة البلاد. ولكن حتى الآن لم يحدث أن أدين شخص أو حكم عليه بالموت بموجب هذه اللوائح منذ إعلان حالة الطوارئ. وأن ضباط الجيش الذين أُعدموا في 26 يوليو 1990 قد وجه لهم الاتهام بمقتضى قانون القوات المسلحة".

وأردفت الرسالة "أما المدنيين الآخرين الثلاثة فقد حكم عليهم بالموت وفقاً لأحكام قانون التعامل في النقد لسنة 1981».

وقال فيصل علي طه إنه " في ضوء ذلك نرى أن الإفادة الواردة في الإقتطاف بشأن إعدام المدنيين الثلاثة بموجب قانون تنظيم التعامل في النقد لسنة 1981 تستوجب التحقيق من وزارة العدل لأنها كانت الجهة المنوط بها الرد على تقارير واستفسارات اللجنة المعنية بحقوق الانسان".

‏وأمهل البشير في يوليو 1989 المواطنين في السودان أسبوع فقط لتسليم "كل ما لديهم" من عملات أجنبية وايداعها في البنوك بسعر السوق والا سيحاكمون في المحاكم العسكرية.

ومن اول الذين نفذ فيهم حكم الإعدام ‏في ديسمبر 1989 رجل أعمال سوداني يدعى مجدي محجوب والبالغ وقتها 25 عاما بتهمة خرق قوانين حيازة العملة.

وقيل في ذاك الوقت ان مجدي حوكم دون وجود محامي ودون السماح له بتقديم أدلة نفي الاتهام واحيل لمحكمة عسكرية مكونة من 3 قضاة أمرت بإعدامه شنقا حتى الموت في سجن كوبر.

وتبرأ رئيس اللجنة الاقتصادية في نظام الإنقاذ العميد صلاح كرار لاحقا عام 2010 من هذا الحكم كاشفا انه كان في دولة الإمارات بذلك الوقت واقر أن العقوبة كانت غير مبررة.

‏وأصدرت محكمة عسكرية اخرى أنشأها مجلس قيادة ثورة الإنقاذ عقب انقلاب 30 يونيو حكماً بالإعدام على طيار في الخطوط الجوية السودانية يدعى جرجس بطرس بتهمة محاولة تهريب ما يعادل 100 ألف دولار.

وقالت المحكمة إن المتهم مدان بتخريب الاقتصاد السوداني.

نص تعقيب د.فيصل في قسم الرأي

