مبنى الكونغرس الأميركي

واشنطن 21 ديسمبر 2020- قدم المشرعون الأمريكيون أخيرًا مشروع قانون يهدف إلى إعادة الحصانة السيادية للسودان بعد شهور من الجدل السياسي.

والتشريع المقترح الذي يتوقع أن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي تم ادراجه ضمن مشروع قانون تمويل الحكومة الأميركية.

ومن شأن "قانون تسوية مطالبات السودان" إلغاء جميع الدعاوى المتعلقة بالإرهاب في المحكمة باستثناء قضايا 11 سبتمبر المنظورة حاليا في المحاكم.

وستدفع الولايات المتحدة 150 مليون دولار إضافية لجزء من ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية في أفريقيا عام 1998 لتسوية مطالباتهم. وهذه الشريحة تمثل ضحايا أفارقة في وقت التفجيرات حصلوا على الجنسية الأمريكية فيما بعد.

علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يتلقى السودان مئات الملايين الدولارات من الولايات المتحدة بموجب قانون التمويل بما في ذلك الإعفاء من الديون والمساعدات الاقتصادية الأخرى.

ووقعت الحكومة السودانية على اتفاقية المطالبات الثنائية مع الولايات المتحدة الشهر الماضي والتي نصت على شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتمرير قانون "السلام القانوني" مقابل دفع 335 مليون دولار لتسوية مع ضحايا الهجمات الإرهابية.

وتغطي الصفقة تفجير عام 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والهجوم على المدمرة كول قبالة ميناء عدن في عام 2000 وكذلك مقتل موظف للمعونة الاميركية في الخرطوم عام 2008.

لكن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر و العضو الديموقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز اصروا على أن مشروع القانون المقترح الأولي يلغي المطالبات المحتملة من قبل عائلات 11 سبتمبر وعرضوا نسخهم المقترحة من المشروع والتي تسمح لهذه الأسر بمقاضاة السودان في المحاكم.

وحذر السودان الولايات المتحدة من أن اتفاقها على التطبيع مع إسرائيل لن يصمد ما لم يتم تمرير قانون الحصانة السيادية.

ودفع هذا أيضًا المسؤولين الإسرائيليين للضغط على المشرعين الأمريكيين لإنقاذ الصفقة.