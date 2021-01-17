 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 17 كانون الثاني (يناير) 2021

ارتفاع حصيلة القتلى وتجدد الانفلاتات بالجنينة رغم وصول تعزيزات أمنية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم/ الجنينة 17 يناير 2021 ـ سقط مزيد من القتلى والجرحى في تجدد تفلتات قبلية لليوم الثاني على التوالي، الأحد، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بينما وصلت تعزيزات عسكرية من مدينتي الفاشر وزالنجي.

JPEG - 85.9 كيلوبايت
عدد من ضحايا العنف في الجنينة عاصمة غرب دارفور ..الأحد 17 يناير 2021 "مواقع تواصل"

وشلت التفلتات المدينة بالكامل بإغلاق السوق الرئيسي والمحال التجارية وخلو الشوارع من حركة السير.

ووصل الجنينة وفد من الخرطوم ضم ممثل للنائب العام وعددا من قادة الأجهزة الأمنية.

وبحسب آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين فإن الوضع في الجنينة صعب وبالغ التعقيد على الرغم من وصول تعزيزات عسكرية من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وزالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.

وطبقا للجنة أطباء غرب دارفور فإنها أحصت الضحايا منذ صباح أمس السبت وحتى يوم الأحد حيث وصل عدد القتلى إلى 83 قتيلا والمصابين 160 مصابا.

وأشار بيان للجنة صدر الأحد إلى سقوط جرحى ووسط أفراد القوات المسلحة، موضحة أنه يجري نقل المصابين الى مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي حيث يحتاجون الى عمليات جراحية عاجلة.

ونبهت اللجنة الى صعوبة حركة الأطقم الطبية والمتبرعين بالدم من وإلى المستشفيات بسبب حظر التجوال لعدم وجود استثناءات، فضلا عن وجود حالات اصابة تستدعي نقلها الى الخرطوم على وجه السرعة.

وناشدت الكوادر الطبية لضرورة الوصول للمراكز التي تأوي المصابين، كما ناشدت حكومة الولاية بتعزيز حماية المرافق الطبية والتنسيق مع الحكومة الاتحادية لارسال طائرة بشكل عاجل لإجلاء الجرحى الذين يحتاجون لعمليات دقيقة.

قال آدم رجال لسودان تربيون إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة بعد سقوط قتلى ومصابين في تجدد التفلتات صباح اليوم الأحد فضلا عن قتلى آخرين لم يجري احصائهم في أحداث الأمس.

وحذر من تفاقم الأوضاع في ظل أنباء عن حشود للعرب الرحل غرب مدينة الجنينة عند مورد مياه بمنطقة "تيسا".

وفرض والي غرب دارفور عبد الله الدومة السبت حظراً شاملاً للتجوال بالجنينة عاصمة الولاية وفوض القوات النظامية باستخدام القوة في مواجهة متفلتين أشاعوا حالة من الذعر وشنهم هجمات مسلحة وحصارهم المدينة.

كما عقد رئيس الوزراء في الخرطوم اجتماعاً عاجلاً تقرر بعده ارسال وفد برئاسة النائب العام الى الجنينة في أقرب وقت.

وتعود تفاصيل هذه التطورات بحسب شهود عيان تحدثوا لسودان تربيون الى مشاجرة أدت لمصرع شخص وجرح آخرين كما احرقت عديد من المنازل في المحلية.

وعابت هيئة محامي دارفور في بيان السبت على قائد حامية الجيش في المدينة عدم تلبيته دعوة اجتماع الوالي مع قادة القوات النظامية وعدم أمره قوات الجيش بالتدخل.

وفي ديسمبر 2019 نشبت مواجهات مماثلة بين العرب الرحل والنازحين بمعسكر كرندنق إثر مشاجرة بين أشخاص في سوق المدينة، وهو ما أدى لسقوط العشرات قتلى ومصابين، فضلا عن موجة نزوح ولجوء واسعة.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

دِفءُ الشّتاء عند مِسلّةِ الجنوبيّ 2021-01-17 12:43:34 ياسر عرمان كانت مَاري مِيشيل لويس وزكريا إسماعيل موسى؛ كائنين غريبين وبقدر ما هما شديدي الاختلاف أزمنةً وجُغرافيا وفي النّظرة لبعض جوانب الحياة؛ إلا أنهما كانا شديدي التّجانس كيميائياً ويتنقلان في أحاديثهما كفراشات (...)

في ذكرى القتل الممنهج للمدنيين في قريضة 2021-01-11 20:00:30 شبكة صيحة قامت مجموعة مسلحة بإحراق معسكرات النازحين بأم عسل، وبابنوسة، وأم زغرات بمحلية قريضة بتاريخ الإثنين، 19 من أكتوبر 2020م. تتكون محلية قريضة من عدد من القرى المحيطة ببلدة قريضة الواقعة جنوب مدينة نيالا، عاصمة ولاية (...)

قحت و "سريالية" المشهد 2021-01-11 08:58:27 بقلم : محمد عتيق هل يمكن اتهام الدكتور حمدوك بأنه تماهى مع المكون العسكري أو يود التحالف معه ؟ أم هل هو فعلاً يريد انجاز التحول الديمقراطي وترسيخ مدنية الدولة ؟ في وقت مبكر من عمر الفترة الانتقالية شرع دكتور حمدوك في (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.