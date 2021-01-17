ارتفاع حصيلة القتلى وتجدد الانفلاتات بالجنينة رغم وصول تعزيزات أمنية

الخرطوم/ الجنينة 17 يناير 2021 ـ سقط مزيد من القتلى والجرحى في تجدد تفلتات قبلية لليوم الثاني على التوالي، الأحد، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بينما وصلت تعزيزات عسكرية من مدينتي الفاشر وزالنجي.

عدد من ضحايا العنف في الجنينة عاصمة غرب دارفور ..الأحد 17 يناير 2021 "مواقع تواصل"

وشلت التفلتات المدينة بالكامل بإغلاق السوق الرئيسي والمحال التجارية وخلو الشوارع من حركة السير.

ووصل الجنينة وفد من الخرطوم ضم ممثل للنائب العام وعددا من قادة الأجهزة الأمنية.

وبحسب آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين فإن الوضع في الجنينة صعب وبالغ التعقيد على الرغم من وصول تعزيزات عسكرية من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وزالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.

وطبقا للجنة أطباء غرب دارفور فإنها أحصت الضحايا منذ صباح أمس السبت وحتى يوم الأحد حيث وصل عدد القتلى إلى 83 قتيلا والمصابين 160 مصابا.

وأشار بيان للجنة صدر الأحد إلى سقوط جرحى ووسط أفراد القوات المسلحة، موضحة أنه يجري نقل المصابين الى مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي حيث يحتاجون الى عمليات جراحية عاجلة.

ونبهت اللجنة الى صعوبة حركة الأطقم الطبية والمتبرعين بالدم من وإلى المستشفيات بسبب حظر التجوال لعدم وجود استثناءات، فضلا عن وجود حالات اصابة تستدعي نقلها الى الخرطوم على وجه السرعة.

وناشدت الكوادر الطبية لضرورة الوصول للمراكز التي تأوي المصابين، كما ناشدت حكومة الولاية بتعزيز حماية المرافق الطبية والتنسيق مع الحكومة الاتحادية لارسال طائرة بشكل عاجل لإجلاء الجرحى الذين يحتاجون لعمليات دقيقة.

قال آدم رجال لسودان تربيون إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة بعد سقوط قتلى ومصابين في تجدد التفلتات صباح اليوم الأحد فضلا عن قتلى آخرين لم يجري احصائهم في أحداث الأمس.

وحذر من تفاقم الأوضاع في ظل أنباء عن حشود للعرب الرحل غرب مدينة الجنينة عند مورد مياه بمنطقة "تيسا".

وفرض والي غرب دارفور عبد الله الدومة السبت حظراً شاملاً للتجوال بالجنينة عاصمة الولاية وفوض القوات النظامية باستخدام القوة في مواجهة متفلتين أشاعوا حالة من الذعر وشنهم هجمات مسلحة وحصارهم المدينة.

كما عقد رئيس الوزراء في الخرطوم اجتماعاً عاجلاً تقرر بعده ارسال وفد برئاسة النائب العام الى الجنينة في أقرب وقت.

وتعود تفاصيل هذه التطورات بحسب شهود عيان تحدثوا لسودان تربيون الى مشاجرة أدت لمصرع شخص وجرح آخرين كما احرقت عديد من المنازل في المحلية.

وعابت هيئة محامي دارفور في بيان السبت على قائد حامية الجيش في المدينة عدم تلبيته دعوة اجتماع الوالي مع قادة القوات النظامية وعدم أمره قوات الجيش بالتدخل.

وفي ديسمبر 2019 نشبت مواجهات مماثلة بين العرب الرحل والنازحين بمعسكر كرندنق إثر مشاجرة بين أشخاص في سوق المدينة، وهو ما أدى لسقوط العشرات قتلى ومصابين، فضلا عن موجة نزوح ولجوء واسعة.