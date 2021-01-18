قتلى وجرحى في مواجهات بين الفلاتة والرزيقات بجنوب دارفور

الخرطوم 18 يناير 2021 ـ سقط قتلى وجرحى نتيجة مواجهات قبلية بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات في منطقة الطويل بمحلية قريضة التابعة لولاية جنوب دارفور، نحو 100 كلم جنوبي مدينة نيالا.

يشهد اقليم دارفور نزاعات قبلية متكررة تخلف خسائر فادحة (ارشيف)

وتأتي الأحداث بعد ساعات من تفلتات ذات طابع قبلي بين العرب الرحل ونازحين في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المجاورة ما أسفر عن مقتل 129 شخصا.

وتعقب هذه التفلتات انتهاء تفويض بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" أول يناير الحالي، حيث ينتظر أن تكمل قوات البعثة انسحابها بحلول نهاية يونيو القادم.

وأكد والي جنوب دارفور موسى مهدي لسودان تربيون أن المواجهات بين الفلاتة والرزيقات أسفرت عن قتلى ومصابين، قائلا إن عمليات بحث وحصر للضحايا ما زالت مستمرة.

وأفاد أن حكومة الولاية اتخذت إجراءات أمنية منها تعزيز القوات الأمنية وتوجيهات لها بالتعامل بالحسم والتدخل السريع اللازمين لتنفيذ القانون للحيلولة دون توسع المواجهات لمناطق أخرى.

وأشار الوالي إلى الاستعانة أيضا بقوات من ولاية شرق دارفور المجاورة حتى لا تتسع رقعة الاشتباكات بين القبيلتين في المناطق المتاخمة لحدود الولايتين.

وأكد استقرار الأوضاع الآن في منطقة الطويل وعودة الهدوء للمنطقة بعد نشر قوات عسكرية.

وطبقا لأهالي في منطقة الطويل فإن ما لا يقل 40 قتيلا سقطوا جراء المواجهات بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة في ثاني مواجهات بين القبيلتين في غضون أسبوعين.

وشهدت قرية الطويل هذا الشهر هجوما من قبل مسلحين من قبيلة الرزيقات أدى الى مقتل أكثر من 10 أشخاص على الأقل وسط الفلاتة والرزيقات.