قتيل واصابات خلال مداهمة خلية إرهابية بحي سكني جنوب العاصمة السودانية

الخرطوم 4 أكتوبر 2021 – تبادلت قوات نظامية وعناصر من خلية إرهابية إطلاق النيران، داخل حي سكني بالعاصمة الخرطوم، ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل وفقًا لحصيلة أولية.

متعلقات وجدت في مقر الخلية الارهابية ويظهر بينها شعار تنظيم الدولة..28 سبتمبر 2021 (سودان تربيون)

وأثار إطلاق النار بواسطة أسلحة ثقيلة حالة من الخوف والذعر بين السُّكان في مربعي 15 و18 بحي جبرة، جنوب الخرطوم، وسط مخاوف من وقوع ضحايا وسط المدنيين خاصة وأن المنطقة تتميز بكثافة سكانية عالية وتقع فيها مجموعة من المدارس والمحال التجارية.

وقالت مصادر شرطية، لـ"سودان تربيون"، إن الاشتباكات العنيفة بين قوات نظامية وخلايا إرهابية أسفرت عن وقوع قتيل من القوات الخاصة كما تم اعتقال عناصر من الخلية التي تضم أجانب.

وأفادت بالقبض حتى الان على 6 من عناصر الخلية، بينما تتم ملاحقة واحد.

وبحسب المصادر فإن نيابة مكافحة الإرهاب منحت أمر إيقاف وتفتيش لقوات مشتركة تتكون من الجيش وجهاز المخابرات العامة والشرطة الأمنية، لمقار سكنية تستغلها خلايا إرهابية، تحقق السُّلطات العدلية في نواياها.

وبث مواطنون بمنطقة جبرة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر إطلاق نيران بصورة كثيفة من أسلحة خفيفة وأخرى من مدافع الدوشكا.

وفي 28 سبتمبر الفائت، أعلن جهاز المخابرات العامة عن مقتل 5 من عناصره برصاص إرهابيين كانوا بصدد إيقافهم بمربع 18 بحي جبرة، وقال إن قواته أوقفت 11 إرهابيا ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في موقعين مختلفين بالعاصمة الخرطوم.