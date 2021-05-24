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قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية ببورتسودان والحكومة تحظر التجوال

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قتلى وجرحى في احدث اشتباكات قبلية ببورتسودان

بورتسودان 24 مايو 2021 -قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصيب 18 اخرين، في أحدث اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان، شرقي السودان، واضطرت السلطات المحلية هناك لفرض حظر التجوال وسط اجواء مشحونة.

وقالت حكومة ولاية البحر الأحمر، الاثنين، إن الاشتباك الحديث أسفر عن "مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين" وفقًا لإفادة وزارة الصحة.

لكن مصادر طبية في المنطقة أبلغت "سودان تربيون" أن عدد القتلى لم يتجاوز الأربعة.

وأعلن والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي حظر التجوال ومنع التجمهر بأحياء ديم النور والقادسية وأم القرى "ولع"،من الخامسة مساءًا وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

وحظر الوالي مقاومة السُّلطات النظامية أو رفض الانصياع لتوجيهاتها، إضافة لحظر نشر الشائعات والتحريض لتأجيج الصراع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت حكومة الولايا في بيان إلى أن الأحداث وقعت في سوق جادو والمربع الرابع لديم النور، وهي مناطق تقع في القطاع الشرقي لمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر.

وقالت الحكومة المحلية إن اللجنة الأمنية ستظل في "حالة انعقاد دائم للنظر في مجريات الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ الأمن".

وتعود أسباب الصدامات القبلية التي بدأت في السابعة والنصف من صباح الاثنين حسب شهود عيان لمشاجرات في حفل غنائي أقيم مساء الأحد في حي الجمال بين حي ولع وديم النور.

وقال الشهود إن طرفي الصراع من قبيلة الارفوياب أحد بطون قبائل "الأمرار" و"الألمدا" إحدى قبائل البني عامر.

وأفادوا "سودان تربيون" بأنه بينما كانت الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات استخدم أحد طرفي النزاع القبلي السلاح الناري.

وأسعف المصابون من الارفوياب لمستشفى الحوادث ببورتسودان بينما نقل المصابين من قبائل البني عامر لمستشفى الموانئ.



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