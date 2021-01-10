قتلى ومصابون في أحداث عنف بين الشرطة ومواطنين بعطبرة

الخرطوم 10 يناير 2021 ـ شهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، 310 كلم شمالي العاصمة الخرطوم، صباح الأحد أعمال عنف على خلفية مواجهات بين الشرطة ومواطنين راح ضحيتها قتيل على الأقل فضلا عن حرق مرافق حكومية.
وطبقا لشهود عيان تحدثوا لسودان تربيون فإن مواطنين من حي الوحدة بعطبرة هاجموا مبنى شرطة المباحث وأحرقوا سيارات احتجاجا على سقوط قتيل منهم في مطاردة نفذتها عناصر المباحث.
وطالت أعمال العنف مبنى المحلية حيث تمكن المحتجون من إحراق جرار أمام المبنى الواقع في وسط المدينة.
وبحسب مصادر فإن الأحداث تعود الى مطاردة الشرطة لعصابة سرقات في حي الوحدة نتج عنها اشتباك راح ضحيته أحد أفراد العصابة وإصابة شرطي نقل الى المستشفى.
واضطر التجار في أسواق المدينة إلى اغلاق محالهم التجارية تخوفا من انحراف الاحتجاجات الى أعمال نهب في ظل قلة الانتشار الشرطي والأمني.
ولم يصدر عن الشرطة السودانية أي توضيح لشرح ملابسات الأحداث.
أخر الآراءقوات الدعم السريع : جريمة مقتل بهاء الدين نورى، نقطة فى بحر الانتهاكات!. 2021-01-10 10:17:36 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com صعدت روح الشاب بهاء الدين نورى (45 عاماً) لبارئها، إثر اختطافه واعتقاله غير المشروع، فى 16 ديسمبر2020، وإخفائه قسرياً، ثمّ تعرُّضه للتعذيب، لخمسة أيّام، 2020، فى واحدٍ من أقبية (...)
ثلاث ثورات وتلاث انقلابات في حياة الامام(4-5) 2021-01-08 07:51:55 ثلاث تجمعات للمهنيين (1964-1985-2018) بقلم : ياسر عرمان *الانقلاب الثالث.. د. الترابي في نسختيه الشاب والشيخ:-* بانقلاب صبيحة يوم الجمعة 30 يونيو 1989م وهو الانقلاب الثالث الذي نتمنى أن يكون الأخير، كرّس الانقلاب (...)
أمنيات للعام الجديد( 3-3) 2021-01-06 07:21:06 لوبي سوداني في واشنطون السر سيد أحمد بعد أسابيع قليلة من تسلم جورج بوش الابن الرئاسة الامريكية زار البيت الابيض وفد من مجموعات الضغط المسيحية بقيادة شارلس كولسون الذي أدين في قضية ووتر غيت، التي أدت الى عزل الرئيس الاسبق (...)
المزيد