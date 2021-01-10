قتلى ومصابون في أحداث عنف بين الشرطة ومواطنين بعطبرة

الخرطوم 10 يناير 2021 ـ شهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، 310 كلم شمالي العاصمة الخرطوم، صباح الأحد أعمال عنف على خلفية مواجهات بين الشرطة ومواطنين راح ضحيتها قتيل على الأقل فضلا عن حرق مرافق حكومية.

وطبقا لشهود عيان تحدثوا لسودان تربيون فإن مواطنين من حي الوحدة بعطبرة هاجموا مبنى شرطة المباحث وأحرقوا سيارات احتجاجا على سقوط قتيل منهم في مطاردة نفذتها عناصر المباحث.

وطالت أعمال العنف مبنى المحلية حيث تمكن المحتجون من إحراق جرار أمام المبنى الواقع في وسط المدينة.

وبحسب مصادر فإن الأحداث تعود الى مطاردة الشرطة لعصابة سرقات في حي الوحدة نتج عنها اشتباك راح ضحيته أحد أفراد العصابة وإصابة شرطي نقل الى المستشفى.

واضطر التجار في أسواق المدينة إلى اغلاق محالهم التجارية تخوفا من انحراف الاحتجاجات الى أعمال نهب في ظل قلة الانتشار الشرطي والأمني.

ولم يصدر عن الشرطة السودانية أي توضيح لشرح ملابسات الأحداث.