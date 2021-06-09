قتيل في أحدث اشتباك قبلي ببورتسودان شرقي السودان

قتلى وجرحى في احدث اشتباكات قبلية ببورتسودان - ارشيف

بورتسودان 9 يونيو 2021- لقى شخص مصرعه اثر تجدد نزاع قبلي هو السادس من نوعه في غضون أشهر ببورتسودان الواقعة في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.

وأبلغ شهود عيان "سودان تربيون" الأربعاء إن الحادثة وقعت بحي الزاندة جنوبي بورتسودان في أعقاب مشاجرات يوم الثلاثاء بين طلاب مرحلة الأساس منتمين لقبيلتي الزاندة والبني عامر تطورت الأربعاء الى استخدام السلاح الناري بعد ان اقتصرت مواجهات اليوم السابق على الاشتباك بالأسلحة البيضاء.

وقال الشهود إن النزاع بين الأطفال تطور لمعارك بين أهالي القبيلتين في الحي.

وأضافوا "مساء الأربعاء أطلق مجهولون عيار ناري على أحد أفراد قبلية النوبة في جبهة القتال بحي الزاندة واردي قتيلا في الحال".

وأفادت متابعات "سودان تربيون" ان القتيل ينتمي لشرطة الحرس الجامعي.

وتسود حاليا توترات واسعة في الانجاء الجنوبية من بورتسودان بينما سارعت القوات النظامية لفرض طوق أمني على المناطق المتأثرة بالاحتراب القبلي.