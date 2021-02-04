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قتيل و8 إصابات وسط القوات السودانية بعد تجدد المواجهات على الحدود الاثيوبية

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مستوطنة (أسمارو) شرق بركة نورين بعد تحريرها من القوات الاثيوبية .. (سودان تربيون)

القضارف 4 فبراير 2021- استعاد الجيش السوداني الخميس السيطرة على مستوطنة اثيوبية داخل الحدود السودانية بعد اشتباكات مع قوات ومليشيات اثيوبية بالفشقة الصغرى أدت لسقوط قتيل وثمانية جرحى من القوات السودانية.

وقالت مصادر عسكرية لـ “سودان تربيون" إن الجيش تمكن من السيطرة مجددا على مستوطنة " ملكامو" الاثيوبية والمشيدة بمحلية القريشة بالفشقة الصغرى المحاذية للشريط الحدودي تجاه إقليم الامهرا الاثيوبي.

وأضافت " احتسب الجيش قتيل وأصيب 8 آخرين".

وكانت القوات السودانية استعادت ذات المستوطنة أواخر ديسمبر الماضي خلال احتدام المعارك على الحدود وغادرت المنطقة بعد طرد القوات الاثيوبية الا أن الأخيرة عادت من جديد وتمركزت فيها حتى استعادها الجيش السوداني مجددا الخميس.

وتقع مستوطنة" ملكامو" داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين من جهة نهر عطبرة وتبعد حوالي 8 كلم عن الحدود الاثيوبية.

كان عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان قال في تصريحات سابقة إن اثيوبيا وميلشياتها يحتلون 17 نقطة داخل الحدود السودانية.

وبحسب مصادر عسكرية فإنه بعد السيطرة على مستوطنة ملكامو تبقت أمام الجيش السوداني خمس أخريات لازالت في قبضة المليشيات الاثيوبية وهي اشاقر، ملس، ارقاء ام باشا بجانب مستوطنة ال للي.

وتحتل المليشيات الاثيوبية 50 ألف فدان من المساحات المزروعة من محصول الذرة والقطن داخل الأراضي السودانية.



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