قرارات وشيكة بإقالة مدير عام الشرطة وضباط كبار

الخرطوم 1 يوليو 2020 – كشفت مصادر موثوقة إن قرارات صدرت بإقالة مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عادل بشائر، و8 من كبار قادتها سيتم إعلانها خلال ساعات، ضمن خطط الحكومة لإصلاح الأجهزة الأمنية في البلاد.

مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عادل بشائر

وخرج الملايين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى عديدة، الثلاثاء، إلى الشوارع، للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات فورية في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل 2019.

وقالت مصادر موثوقة، لـ"سودان تربيون"، الأربعاء: "إن قرار إقالة مدير و8 من كبار قادة قوات الشرطة سيصدر خلال ساعات، في إطار خطة الحكومة لإجراء إصلاح في الجهاز الحكومي الحيوي".

وأشارت إلى أن الحكومة وضعت جدولا زمنيا لتنفيذ المطالب يتضمن تعيين حكام الولايات المدنيين بنهاية الأسبوع المقبل، إضافة إلى إجراء تعديل وزاري وشيك.

ويتوقع ان يشمل التعديل وزيرة الخارجية ووزير الثروة الحيوانية، إضافة إلى وزارات أخرى.

وأفادت المصادر بأن الحكومة كثفت من مساعيها لإحلال السلام مع الحركات المسلحة.

ويتوقع أن تتوصل قوى الحرية والتغيير خلال اليوم الأربعاء إلى اتفاق مع الجبهة الثورية بشأن نسب المجلس التشريعي، فيما توصل شركاء الحكم ووفد الحركات الزائر للخرطوم إلى حلول لبقية القضايا العالقة، على ان يجرى تفاوض مباشر في الترتيبات الأمنية في عاصمة جنوب السودان.

وتعهد المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، الثلاثاء، بالبدء الفوري في تحويل مطالب المحتجين إلى قرارات تنفيذية اعتبارًا من اليوم الأربعاء. وأتى حديثه تعزيزًا لوعود أطلقها رئيس الوزراء، الاثنين، بإصدار قرارات تمس الوضع السياسي والاقتصادي خلال أسبوعين تلبية لمطالب رُفعت إليه من أسر الشهداء ولجان المقاومة.

وتطالب منظمة أسر الشهداء بتولي النيابة العامة التحقيق في جريمة فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش الذي حدث في 3 يونيو 2019، وهذا ما تؤيده لجان المقاومة التي تطالب أيضا مع القوى السياسية بالإسراع في محاكمة المتورطين في الانتهاكات وإحلال السلام واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، خاصة حكام الولايات وتشكيل المجلس التشريعي.