قرار بالتحقيق في إعادة صادر المواشي من السعودية ومحاسبة المقصرين

حميدتي وحمدوك ترأسا اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية..السبت 8 أغسطس 2020

الخرطوم 8 أغسطس 2020- قررت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان السبت تشكيل لجنة للتحقيق في تكرار إعادة صادر الماشية من السعودية وإخضاع المتسببين في ذلك للمحاسبة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس اللجنة. ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. الرئيس المناوب.

ونقل تصريح صحفي تلقته "ٍسودان تربيون" عن وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات أهمها "تشكيل لجنة للتحقيق حول تداعيات إعادة صادر الماشية السودانية من المملكة العربية السعودية ودول أخرى ومحاسبة المقصرين في ذلك".

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة أعادت السعودية أكثر من شحنة مواشي سودانية بعد وصولها المملكة بحجة تدني مناعة القطيع وهو ما تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد السوداني ولعشرات المصدرين.

وفي 27 يوليو الماضي انتقد حميدتي تغاضي الحكومة عن محاسبة المسؤولين عن إرجاع 150 ألف رأس من الماشية بعد وصولها المملكة العربية السعودية، حيث قالت السلطات هناك إن مناعة القطيع متدنية.

وبعد أيام من هذه التصريحات أعادت السعودية مجددا شحنة مواشي تقدر بحوالي 85 ألف رأس لذات السبب.

واتهم وزير الثروة الحيوانية المكلف نهاية لاسبوع الماضي المصدرين بالتلاعب في عملية التحقين واستخدام عقارات غير مطابقة للمواصفات، لكن مصدرو المواشي رفضوا هذه الاتهامات بشدة وشكوا بدورهم من صعوبات وعقبات تعترض عمليات التصدير.

وفي الرابع من يوليو الماضي قال وزير الثروة الحيوانية علم الدين ابشر إنهم وضعوا ضوابط للحد من ارجاع صادر الماشية السودانية.

وأفاد أن الوزارة منعت مغادرة أي شحنة ماشية حية من الضأن تقل مناعتها عن 40% إلى جانب الالتزام بإجراءات الحقن والتحجير في محجر واحد.