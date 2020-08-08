 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 8 آب (أغسطس) 2020

قرار بالتحقيق في إعادة صادر المواشي من السعودية ومحاسبة المقصرين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 41.5 كيلوبايت
حميدتي وحمدوك ترأسا اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية..السبت 8 أغسطس 2020

الخرطوم 8 أغسطس 2020- قررت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان السبت تشكيل لجنة للتحقيق في تكرار إعادة صادر الماشية من السعودية وإخضاع المتسببين في ذلك للمحاسبة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس اللجنة. ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. الرئيس المناوب.

ونقل تصريح صحفي تلقته "ٍسودان تربيون" عن وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات أهمها "تشكيل لجنة للتحقيق حول تداعيات إعادة صادر الماشية السودانية من المملكة العربية السعودية ودول أخرى ومحاسبة المقصرين في ذلك".

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة أعادت السعودية أكثر من شحنة مواشي سودانية بعد وصولها المملكة بحجة تدني مناعة القطيع وهو ما تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد السوداني ولعشرات المصدرين.

وفي 27 يوليو الماضي انتقد حميدتي تغاضي الحكومة عن محاسبة المسؤولين عن إرجاع 150 ألف رأس من الماشية بعد وصولها المملكة العربية السعودية، حيث قالت السلطات هناك إن مناعة القطيع متدنية.

وبعد أيام من هذه التصريحات أعادت السعودية مجددا شحنة مواشي تقدر بحوالي 85 ألف رأس لذات السبب.

واتهم وزير الثروة الحيوانية المكلف نهاية لاسبوع الماضي المصدرين بالتلاعب في عملية التحقين واستخدام عقارات غير مطابقة للمواصفات، لكن مصدرو المواشي رفضوا هذه الاتهامات بشدة وشكوا بدورهم من صعوبات وعقبات تعترض عمليات التصدير.

وفي الرابع من يوليو الماضي قال وزير الثروة الحيوانية علم الدين ابشر إنهم وضعوا ضوابط للحد من ارجاع صادر الماشية السودانية.

وأفاد أن الوزارة منعت مغادرة أي شحنة ماشية حية من الضأن تقل مناعتها عن 40% إلى جانب الالتزام بإجراءات الحقن والتحجير في محجر واحد.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لجان المقاومة: نحو قيام المؤتمر القومي لإجازة نظامها الأساسي 2020-08-08 04:13:35 صلاح شعيب مع استمرار التشظي الكئيب في مكون قوى الحرية والتغيير لم يبق أمامنا سوى الاعتمادُ على لجان المقاومة لحراسة الثورة. بل إنها تمثل الحاضنة الحقيقية للفترة الانتقالية، والتي ما تزال حتى الآن ملكا للثوار الذين ساهموا (...)

إدْوارد لِينو: جَدل العِلاقة بين جنوب وشمال السّودان في حياة مُثقّفٍ ثوريّ (3-3) 2020-08-03 15:29:26 ياسر عرمان حُضور البديهة والذّكاء الإجتماعي مدْخل أوّل : الموتُ قاطعِ طريق؛ لا يأبهُ بالمواعيد وينتظرنا حيثما شاء، في بدايات ومنتصف أونهايات الطّريق! لايحدّد موعد زيارته أو المكان وأحياناً يُعطي إشاراتٍ تحذيرية؛ ورغم (...)

معك الشعب ، بثورته وشبابه 2020-08-02 20:32:28 بقلم : محمد عتيق الأمير يبعث بهدية للشاعر غفراناً وصكاً لاستعادة الوصل ، وفي إيحاء أمني بليغ أرسلها مع ابنه من حلب إلى الكوفة ، فكتب خريدته (وكله خرائد) : ما لنا كلنا جو يا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول والمهم ، أن الأمير (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.