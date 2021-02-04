قرار بتقليص الشركات العاملة في خدمة المناولة الأرضية بمطار الخرطوم

الخرطوم 4 فبراير 2021- قالت سلطة الطيران المدني في السودان إنها عازمة على تقليص تراخيص شركات المناولة الأرضية العاملة في مطار الخرطوم.

مطار الخرطوم الدولي ـ صورة إرشيفية

وأفاد قرار صادر عن السلطة إن تنفيذ التقليص سيتم بعد ثلاث أشهر تبدأ من أول فبراير بغرض تنظيم وضبط معايرة الخدمات.

كما نوه إلى تكوين ثلاثة مجموعات رئيسية لخدمات المناولة وفقا لتاريخ وجودها القديم في مطار الخرطوم وتم تحديد نوع وعمر المعدات المستخدمة في المناولة الارضية إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لرسوم المناولة وفقا لحجم الطائرات.

وقال مدير سلطة الطيران المدني ابراهيم عدلان لـ “سودان تربيون" الخميس إن القرار يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال استقرار العمالة المدربة وإنهاء المنافسة غير الشريفة التي ادت الي تدني الخدمة والاعتماد على العمالة زهيدة الثمن.

ولفت إلى ترهل كبير في عدد مقدمي الخدمات الذين يعملون بلا تعاقدات مع شركات الطيران الأمر الذي ادي الي اصدار ما يقارب الثلاث عشر ألف بطاقة دخول مطار بما يشكل مهددا أمنياً يتعارض مع مبادئ السلامة الدولية.

وأضاف أن القرار أيضا يهدف الي ضبط اعمار المعدات المستخدمة في خدمات المناولة الأرضية والعمل على معايرتها عالميا إضافة الي ضبط سوق الخدمات من خلال إلزام شركات المناولة من الحصول على شهادات ال ISAGO العالمية التي تحكم مستوى تقديم الخدمات.

وتوقع أن يؤثر القرار على أداء المطار من حيث الالتزام بالجدول ومواعيد الإقلاع والهبوط وزيادة السعة الاستيعابية كما سيقلل اوقات انتظار القادمين في الأمتعة.

وتابع "القرار يتسق مع توصية اللجنة العليا لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم".

ونوهت السلطة إلى أن القرار جاء بعد دراسة تحليلية للخدمات المقدمة في مطار الخرطوم وقياس الاداء المتعارف عليها في اتفاقيات مستوي الخدمات علاوة على المهددات الامنية الناتجة عن عدم استقرار العمالة وإسعار تقديم الخدمات مقارنة مع دول الجوار ونوع وعمر المعدات المستخدمة في المناولة الأرضية.