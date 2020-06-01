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قرار بتمديد إغلاق العاصمة السودانية وزيادة فترة السماح الصباحية

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عضو مجلس السيادة صديق تاور

الخرطوم 1 يونيو 2020 – أجرى السودان تغيير طفيف على إجراءات الإغلاق الشامل، التي اتخذت لمكافحة فايروس كورونا، بزيادة فترة السماح للحركة الداخلية بين الأحياء ساعتين، حتى 18 يونيو الجاري.

ودخلت الخرطوم مُنذ 18 أبريل الفائت في إغلاق شامل، كما اتخذت مناطق أخرى في السودان قرارات مشابهة بقيود مخففة في بعض الأحيان، بعد زيادة عدد حالات الإصابة بالفايروس.

ووصل عدد المصابين في السودان منذ بدء الجائحة إلى 5026 شخص، معظمهم في الخرطوم، ويتضمن عدد المصابين 286 حالة وفاة مقابل تعافي 1423 شخص، وفقًا لآخر تقرير صادر من وزارة الصحة.

وقال الرئيس المناوب للجنة الطوارئ الصحية، صديق تاور، في بيان الاثنين: "تقرر تمديد فترة السماح للحركة الداخلية في الخرطوم من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بدلًا عن الساعة الواحدة".

وأشار إلى أن اللجنة أبقت على قراراتها السابقة بمنع التجمعات وإغلاق الجسور عدا للفئات المستثناة وإغلاق الأسواق الكبيرة وإيقاف الحركة بين الولايات، حتى 18 يونيو الجاري.

وأثنى تاور على قطاع الكوادر الطبية في مكافحة الفايروس، كما أشاد بالقطاع الخاص الذي قال إنه قدم دعم مساعدات رغم تضرره من قرارات الحظر الشامل.

وأبدى المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد، آسفه لتعمد مواقع إخبارية ومواقع صحف نشر أخبار وتقارير كاذبة ومضللة، مشيرًا إلى أن اللجنة الطوارئ ستعقد الثلاثاء مؤتمر صحفي لتوضيح الأوضاع الصحية وترتيبات الإغلاق الشامل.



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