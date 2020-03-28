 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 28 آذار (مارس) 2020

قرار وشيك بإعفاءات تطال مسؤولين بشركة الموارد المعدنية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 مارس 2020- علمت "سودان تربيون" أن لجنة إزالة التمكين تعتزم إصدار قرارات وشيكة بشأن الشركة السودانية للموارد المعدنية.

JPEG - 22.2 كيلوبايت
مبارك عبدالرحمن أردول

وقالت مصادر موثوقة إن اجتماعا مطولا التأم اليوم للنظر في التطورات التي تشهدها الشركة.

وتوقعت صدور قرار بإعفاءات لكوادر محسوبة على نظام الرئيس عمر البشير بالشركة على أن يبقي خيار حل الشركة قيد الدراسة.

وتمثل شركة الموارد المعدنية، التابعة لقطاع التعدين بوزارة الطاقة؛ الذراع الفني والرقابي للوزارة. حيث تعد إحدى أهم المؤسسات التي عيّن فيها بالجملة عناصر من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير وحزبه.

في الأثناء كشفت المصادر عن تفجر الصراعات والخلافات داخل الشركة وتبادل الاتهامات بين مناصري مدير الشركة المقال د. يوسف محمد أحمد ونائبه المقال ايضا مبارك اردول.

يذكر أن خلافات عديدة وقعت بين المدير ونائبه حول عدد من الملفات كان آخرها مبادرة "جرام الوطن" التي طرحتها وزارة الطاقة والتعدين على العاملين والمستثمرين لدعم الاقتصاد السوداني.

وكان رئيس لجنة التفكيك بشركة الموارد المعدنية (حكومية)، أحمد ربيع قال لـ "سودان تربيون" في وقت سابق إن اللجنة كشفت عن مخالفات مالية ارتكبت في الشركة خلال العهد السابق قدرها بنحو 8 مليارات جنيه.

وكان مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، يوسف محمد أحمد، قال لصحيفة "حكايات" الصادرة الثلاثاء، إن لجنة إزالة التمكين برئاسة أحمد ربيع توقفت عن العمل بالشركة واختفت في ظروف غامضة دون ابلاغ إدارة الشركة بالنتائج التي توصلت لها وكيفية مواصلة العمل في تفكيك النظام البائد.

لكن أحمد ربيع، قال في سياق حديثه لـ "سودان تربيون"، إن اللجنة لا ترفع تقريرها لإدارة الشركة وإنما للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وهو ما قامت بفعله، وأشار إلى أن التقرير حوى كافة المخالفات التي ارتكبت في عهد النظام المعزول خاصة فيما يتعلق بالتعيين للوظائف.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الصافي نور الدين.. النبيه الأعزل 2020-03-27 18:47:53 بقلم : عبد الحميد أحمد من مزايا الشيخ الصافي نور الدين إبراهيم، وهي كثيرٌ، أنّه من أناس ليس من أخلاقهم عاجل الفُحش ولا سوء الجزع، الناس الذين يَألفُون ويُؤلَفون، يلقاك بوجه طلق، يغمرك بحفاوةٍ صادقة فتحس أنك صديقه (...)

إجراءات الإغلاق الفورى للمعابر والحق فى العودة للوطن ! 2020-03-25 22:08:57 بقلم : فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com قرار فتح المعابر الجوية والبحرية والبرّية، لفترة مُحدّدة ( 19-21 مارس 2020) – بسبب جائحة كرونا – لإرجاع العالقين/ات بالمعابرالحدودية البريّة من بلدان مُجاورة (مصر- نموذجاً (...)

زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة: ضرورة ملحة! 2020-03-25 07:05:19 الواثق كمير Kameir@yahoo.com وأنا موجود بالقاهرة لقرابة الثلاثة أسابيع، عادت بي الذاكرة إلى زيارة رئيس الوزراء السوداني، د. عبد الله حمدوك، الأولى للقاهرة، في منتصف سبتمبر 2019 قبل اقل من اسبوعين بعد تشكيل حكومته (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.