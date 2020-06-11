قرار وشيك بإعفاء مدير شركة (سودامين) من منصبه

الخرطوم 11يونيو 2020 - علمت (سودان تربيون) أن وزير الطاقة والتعدين بصدد إصدار قرار في غضون الساعات المقبلة، يعفي بموجبه مدير شركة (سودامين).
- وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم
وكان مدير شركة سودامين عادل عثمان الرشيد، قد تقدم قبل نحو أكثر من شهر بطلب إنهاء تكليفه من إدارة الشركة.
وقالت مصادر موثوقة لـ(سودان تربيون)، الخميس، إن خلافا وقع بين مدير الشركة ووكيل وزارة الطاقة والتعدين، عقب طلب الأخير من مدير شركة سودامين أن يتحصل على أرباح شركة (مانوب) المغربية التي تبلغ حوالي اثنين مليون ونصف مليون يورو، باعتبار أن أسهم الحكومة مسجلة باسم شركة سودامين في الوقت الذي رفض فيه مدير سودامين تنفيذ هذه التعليمات الشفهية.
واستدل عادل الرشيد بأن العرف المتبع، هو أن تقوم الشركة السودانية للموارد المعدنية بتحصل الرسوم لجهة أنها تمتلك حسابا باتجاه واحد لا يمكن السحب منه مرة أخرى، عكس شركة سودامين والتي إن قامت بالأمر سيعتبر تجنيبا حال توريدها هذا المبلغ.
في الأثناء، علمت (سودان تربيون) أن أحد المهندسين العاملين بالشركة، والمحسوب على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قام بإرسال صورة من خطابات مدير سودامين بهذا الخصوص إلى وكيل قطاع المعادن مما ادى لتفاقم الاوضاع داخل الوزارة.
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