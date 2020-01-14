قرقاش: الإمارات ستدعم اقتصاد السودان خلال الفترة الانتقالية

الخرطوم 14 يناير 2020 - جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، التأكيد على أن بلاده تعمل على تعزيز دعمها للسودان خلال الفترة الانتقالية.

حمدوك استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات أنور قرقاش.. الثلاثاء 14 يناير 2020

وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم، عقب لقائه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن الإمارات ترغب في العمل مع السودان بعدد من المشروعات الاستراتيجية والخاصة بالبنية التحتية دون أن يخوض في تفاصيل إضافية.

وأضاف، "لعبنا دورا في الوصول والمساعدة ضمن مجموعة من الدول، في الوصول للحكومة الانتقالية، واليوم دورنا حقيقة أن نقف مع السودان في هذه الفترة، ودورنا في المستقبل أيضا أن نبني شراكات في كافة القطاعات مع هذا السودان الجديد الواعد الذي نراه".

وتابع المسؤول الاماراتي قائلا "في تقديري، من الأمور التي طرحتها إضافة إلى هذا الجانب، هي ضرورة أيضا توجه المنصات الاستثمارية السودانية مع تعديل أيضا أوضاع الاستثمار في السودان، يجب أن يكون هناك إضافة للمنصات الدولية، منصات في الخليج، لتشجيع أيضا دول الخليج والقطاعات الاستثمارية في الخليج للاستثمار في السودان".

ويتوقع السودان الحصول على النصف الثاني من مبلغ 3 مليارات دولار من المساعدات التي وعدت بها السعودية والإمارات والتي من المتوقع أن يتلقاها بنهاية العام الجاري.

وكانت دول الخليج وافقت على تقديم حزمة مساعدات للخرطوم بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالبشير العام الماضي.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب عام 2011 الذي تسبب في خسارته ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي إضافة إلى حرمان الخرطوم من مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

ونوَّه قرقاش إلى أن العلاقات التاريخية التي تجمع بلاده بالسودان ضاربة في الجذور ويدعمها وجود 100 ألف سوداني مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن بلاده تولي اهتماما متعاظما لدعم السودان في المرحلة الانتقالية.

وأوضح أنه لمس طبيعة التحديات التي تواجه السودان في هذه المرحلة، وأنه على قناعة بأن السودان سيعبر هذه المرحلة بكل صلابة وقوة.

ونوَّه إلى أن السودان مقبل على مرحلة واعدة، والإمارات تتطلع لبناء شراكات في كافة القطاعات مع السودان.

وأبان أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية عودة السودان ليلعب دوره العربي الفاعل.

وشدَّد على أن زيارته إلى بلاد تأتي في إطار التعرف على حقيقة الأوضاع على الأرض، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين".

وأكد حرص أبو ظبي على مساندة السودان في كثير من الملفات ذات الأولوية في المرحلة الانتقالية لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وحول مشروعات الاستثمار الاماراتية بالسودان، أوضح أن هناك مجموعة من الأولويات التي ترتبط بالمشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية يجري حولها حوار بين البلدين والعديد من الدول.

وقال إن اللقاء تطرق للفرص والإمكانيات التي يتمتع بها السودان في مجالات الاستثمار وأهمية تشجيع الدول الأجنبية ودول الخليج للاستثمار في السودان.

وأكد قرقاش، أن اللقاء مع حمدوك تطرق أيضا بصورة عامة إلى الأوضاع في ليبيا

وأوضح أن "البلدين يتشاركان القلق حيال الوضع في ليبيا، ويؤكدان على ضرورة الحل السياسي للأزمة هناك".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجمات في محاولة للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.