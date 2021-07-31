قرية بشمال السودان تحتج ضد مشروع زراعي لم يفي بخدمات اجتماعية

احتجاج أهالي التيتي بالولاية الشمالية ضد مشروع زراعي ـ 31 يوليو 2021

الخرطوم 31 يوليو 2021 ـ احتج مواطنون بقرية "التيتي" في محلية دنقلا بالولاية الشمالية ضد مشروع للانتاج الزراعي والحيواني تعود ملكيته لأحد رجال الأعمال لعدم ايفائه بتنفيذ خدمات اجتماعية بالمنطقة.

ونفذ المحتجون وقفة احتجاجية أمام مشروع زراعي لمعاوية البرير ورفعوا لافتات تندد لعدم التزام إدارة المشروع بتنفيذ أى خدمات اجتماعية في، دفعا بمذكرة حوت جملة من المطالب.

وطالب أهالي قرية التيتي بكمال المركز الصحي بالمنطقة الذي وضع حجر أساسه منذ سنتين وانشاء مدرسة ثانوية واعادة تأهيل شبكة المياه بالقرية وقيام مشروع "كولي دول" الزراعي التعاوني على امتداد خمسة قرى جنوب مدينة دنقلا، كما طالبت المذكرة بنسبة توظيف خاصة بأبناء المنطقة.

وتسلمت إدارة المشروع المذكرة المقدمة من المواطنين ووعدت بالرد عليها في فترة اقصاها خمسة أيام.

وأقر ممثل المشروع في كلمته أمام المحتجين بتقصير المشروع وعدم الإيفاء بمشروعات المسؤولية الاجتماعية للقرية مؤكدا عدالة المطالب والسعي بتنفيذها في أقرب وقت.

يذكر أن مشروع "MOB" للانتاج الزراعي والحيواني يعتبر من أكبر المشاريع بالولاية الشمالية وتبلغ مساحته المزروعة حوالي 35 ألف فدان بالقمح والفول السوداني والسمسم والبساتين.

ويقع المشروع الذي يمتلكه رجل الأعمال معاوية البرير على امتداد قرية التيتي جنوبي محلية دنقلا وغرب طريق شريان الشمال.