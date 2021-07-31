 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 31 تموز (يوليو) 2021

قرية بشمال السودان تحتج ضد مشروع زراعي لم يفي بخدمات اجتماعية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 145.6 كيلوبايت
احتجاج أهالي التيتي بالولاية الشمالية ضد مشروع زراعي ـ 31 يوليو 2021

الخرطوم 31 يوليو 2021 ـ احتج مواطنون بقرية "التيتي" في محلية دنقلا بالولاية الشمالية ضد مشروع للانتاج الزراعي والحيواني تعود ملكيته لأحد رجال الأعمال لعدم ايفائه بتنفيذ خدمات اجتماعية بالمنطقة.

ونفذ المحتجون وقفة احتجاجية أمام مشروع زراعي لمعاوية البرير ورفعوا لافتات تندد لعدم التزام إدارة المشروع بتنفيذ أى خدمات اجتماعية في، دفعا بمذكرة حوت جملة من المطالب.

وطالب أهالي قرية التيتي بكمال المركز الصحي بالمنطقة الذي وضع حجر أساسه منذ سنتين وانشاء مدرسة ثانوية واعادة تأهيل شبكة المياه بالقرية وقيام مشروع "كولي دول" الزراعي التعاوني على امتداد خمسة قرى جنوب مدينة دنقلا، كما طالبت المذكرة بنسبة توظيف خاصة بأبناء المنطقة.

وتسلمت إدارة المشروع المذكرة المقدمة من المواطنين ووعدت بالرد عليها في فترة اقصاها خمسة أيام.

وأقر ممثل المشروع في كلمته أمام المحتجين بتقصير المشروع وعدم الإيفاء بمشروعات المسؤولية الاجتماعية للقرية مؤكدا عدالة المطالب والسعي بتنفيذها في أقرب وقت.

يذكر أن مشروع "MOB" للانتاج الزراعي والحيواني يعتبر من أكبر المشاريع بالولاية الشمالية وتبلغ مساحته المزروعة حوالي 35 ألف فدان بالقمح والفول السوداني والسمسم والبساتين.

ويقع المشروع الذي يمتلكه رجل الأعمال معاوية البرير على امتداد قرية التيتي جنوبي محلية دنقلا وغرب طريق شريان الشمال.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة ، السلام والترتيبات الأمنية ؛ هل نحن جادُّون ؟ 2021-08-01 17:06:17 بقلم : محمد عتيق يقف المراقب للوضع في السودان محتاراً أمام المشهد الوطني في تفاصيله وجوانبه المختلفة ؛ كلها تتفق على أن ثورة السودان الكبرى قد قطعت خطوتها الأولى : إسقاط النظام الاسلاموي الفاسد وإلقاء القبض على رئيسه (...)

سيد فرح: والدلالات الثقافية والاجتماعية لثورة ١٩٢٤م (2-3) 2021-07-26 04:10:40 ياسر عرمان (١) الامباشي فومي جاما ماشا وحبل السودانوية: حبل السودانوية كحبل المهلة يربط ويزيد؛ دعنا نعود للافادات المهمة لفومي جاما ماشا الذي لا يتذكر تاريخ ميلاده ولا يحمل شهادة ميلاد وشهادة الميلاد الوحيدة التي يحملها (...)

التيغراي وتكتيك شد الأطراف 2021-07-25 18:50:31 بقلم : امير بابكر عبد الله تطبق قوات التيغراي المناهضة للحكومة المركزية الإثيوبية في أديس ابابا، في الفترة الأخيرة تكتيك شد الأطراف في مواجهة الآلة العسكرية الحكومية لمحاولة توسيع نطاق جبهات المواجهة، كواحدة من تكتيكات (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.