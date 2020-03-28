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قضاة السودان يعودون للعمل بعد رفع الإضراب

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الخرطوم 28 مارس 2020 – انهى قضاة السودان، اضرابا عن العمل في المحاكم التي لم يرفع فيها العمل بسبب فايروس كورونا.

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رئيسة القضاء نعمات عبد الله

ودخل القضاة الأربعاء في اضراب احتجاجًا على اعتداء قوة من الجيش على زميلهم بمنطقة الفاو، بولاية القضارف، شرقي القضارف.

وقال متحدث باسم الجيش، الخميس، أنهم اتخذوا إجراءات قانونية بحق القوة التي اعتدت القاضي، وأكد احترامهم للقضاة.

وقال شهود عيان، لـ "سودان تربيون"، السبت: "أنهم شاهدوا العاملين في السُلطات القضائية يداومون العمل في المحاكم التي يشملها قرار إيقاف العمل بفايروس كورونا".

وقالت رئيس القضاء، نعمات عبد الله، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الجمعة: "نوجه القضاة بمختلف درجاتهم ومواقعهم، ومنسوبي السلطة القضائية وكافة الإدارات برفع الإضراب".

ووجد إضراب القضاة استهجان بعض الناشطين، بحسبان أن القضاء سُلطة مستقلة لا يجب عليها ممارسة الضغوط على الحكومة التنفيذية بالإضراب.

لكن رئيس القضاء، بررت خطوة الإضراب بتأكيدها على أنه تنبيه بأن الاعتداء بكافة أشكاله وعلى سائر المواطنين أمر يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية.

وأضافت في البيان: "ويهدف الإضراب إلى التنبيه أننا لا نرتضي أن تستمر الانتهاكات التي كانت تقع على القضاة فيما مضى من أوقات"

وأشارت إلى عدم قدرة القاضي أداء رسالته العدلية إن لم تتهيأ له أسباب الاحساس بالاطمئنان والسلامة والحماية.

وتابعت: "والمجتمع ما كان ليثق في القضاء على إنصافه وإشاعة العدل فيه، ما لم يكن القضاء في ذاته قادر على حفظ هيبته".



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