قطاع النفط يشكل لجنة قومية لدعم حملة (القومة للسودان) ودرء جائحة كورونا

الخرطوم 13 أبريل 2020- أصدر وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد قراراً بتشكيل لجنة قومية لقطاع النفط والغاز تلبية لنداء رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك في حملة (القومة للسودان) وللمساهمة في درء جائحة كورونا.

وكيل وزار الطاقة السودانية حامد سليمان .. صورة لـ (سودان تربيون)

وأطلق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قبل ايام مبادرة "القومة للسودان"، للتبرع الجماعي لبناء وتعمير البلاد.

وتعمل اللجنة طبقا لقرار صادر الاثنين تلقته "سودان تربيون" على تنسيق وتوحيد وجمع الدعم من شركات قطاع النفط والغاز والعاملين في إطار المسؤولية الاجتماعية، وتوزيع وتسليم الدعم للجهات المعنية.

كما تعمل على وضع الخطط الاحترازية لضمان استمرارية العمل بقطاع النفط في حالة الحظر الكامل أو الجزئي.

واوضح القرار ان اللجنة تشمل مدير عام شركة سودابت مهندس ايمن ابو الجوخ رئيساً، وعضوية مدير عام شركة بشائر لخطوط الانابيب، مدير عام شركة بترولاينز لخام النفط، مدير عام الشركة السودانية لخطوط الانابيب، مدير عام شركة النيل للبترول، مدير عام شركة بشائر للبترول

كما تشمل مدير عام شركة (2B OPCO)، مدير عام شركة شارف، مدير عام شركة الراوات، مدير عام شركة بتروترانس، نائب رئيس شركة بتروا نرجي، مدير عام مصفاة الخرطوم، مدير عام مصفاة الابيض، مدير عام شركة الخرطوم للبتروكيماويات، مدير ادارة الخدمات الاجتماعية بوزارة الطاقة والتعدين وممثل إدارة الاستكشاف بالوزارة.

واشار القرار الى ان للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه يخدم اهدافها في دعم حملة (القومة للسودان) ومكافحة جائحة “كورونا”.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، بدأت بعد فقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي بعد انفصال جنوب السودان عنه في 2011، ولم تفلح الجهود الحكومية في التخفيف من حدتها.

وكان حمدوك أعلن في خطاب بُث على التلفزيون الرسمي، مؤخرا إطلاق مبادرة (القومة للسودان)، وهي دعوة للتبرع الجماعي الذي سيساعد البلاد على إعادة بناءها وإعمارها بعد عقود من الدمار.

وأشار حمدوك إلى أن مبادرته الشعبية تعد بمثابة استكمال للثورة، التي نجحت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل، بعد انحياز قادة الجيش للمحتجين.

وتمكن الحملة للسودانيين داخل البلاد وخارجها من المساهمة عبر تطبيقات يتم تحميلها في الأجهزة النقالة أو بالإيداع البنكي في حسابات بعدد من المصارف علاوة على إرسال مبالغ باستخدام رصيد الهاتف من كل شركات الاتصال.