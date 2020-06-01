قطر توافق على سفير جديد للسودان في الدوحة

الخرطوم 1 يونيو 2020- أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، تلقيها موافقة الحكومة القطرية، على ترشيح سفير جديد للخرطوم لدى الدوحة.

عبد الرحيم الصديق سفيرا للخرطوم لدى الدوحة

وقالت الوزارة، في بيان تلقته "سودان تربيون"، إنها "تلقَّت موافقة الحكومة القطرية على ترشيح عبد الرحيم الصديق سفيرا فوق العادة، ومفوضا للسودان لدى قطر".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن الصديق، الذي يعد أول سفير للسودان يقبل ترشيحه لدى قطر، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وتشير "سودان تربيون" الى ان الصديق يعد من قدامى الدبلوماسيين في الخارجية السودانية وعمل من قبل سفيرا للخرطوم في اندونيسيا كما تنقل في محطات أخرى.

وفي الأول من يونيو 2019، أعلنت الخارجية السودانية، استدعاء سفيرها لدى قطر فتح الرحمن علي محمد، إلى الخرطوم للتشاور، لعدة ساعات.

ومن 27 أبريل وحتى 4 مايو الماضيين، أعلنت الوزارة موافقة 9 دول بينها الولايات المتحدة، وتركيا، وسويسرا على ترشيح سفراء للسودان لديها.

وإقامة علاقات خارجية متوازنة للخرطوم تعد أحد أبرز الملفات على طاولة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.