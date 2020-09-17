قطر والصحة العالمية تقدمان 6 مليون دولار دعما للمنظومة الصحية بالسودان

- اتفاق بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسات قطرية، الخميس 17 سبتمبر 2020
الخرطوم 17 سبتمبر 2020 - وقعت وزارة الصحة السودانية، الخميس، اتفاقية مع مؤسسات قطرية، ومنظمة الصحة العالمية، للحصول على 6 ملايين دولار؛ لتعزيز استعداد النظام الصحي للطوارئ في السودان.
وأعلن مجلس الأمن الدفاع في 5 سبتمبر الجاري، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها منطقة كوارث طبيعية.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون" أن الاتفاق الموقع شراكة بين وزارة الصحة السودانية، وصندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز استعداد النظام الصحي للطوارئ في السودان.
ونقل البيان، عن سفير قطر لدى السودان عبد الرحمن الكبيسي، أن المشروع يدعم بعض الولايات المتضررة، كولاية سنار وكسلا والنيل الأبيض، بمبلغ 5.5 ملايين دولار، بجانب نصف مليون دولار في شكل مساعدات طبية لوزارة الصحة الاتحادية.
ويشمل المشروع، وفق الكبيسي، تقديم الدعم الفني، وتدريب 264 فني، وتهيئة المعامل، وتجهيز مراكز العزل، وإنشاء 13 مختبر، وتأهيل 255 موقع لرصد الأوبئة.
وحسب البيان، أوضح وزير الصحة السوداني أسامة عبد الرحيم، أن الاتفاقية تركز على الاستجابة السريعة للطوارئ، من تأهيل للبنية التحتية، وتدريب الكوادر في الطوارئ.
لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين السودان وقطر أزلية، والاتفاقية تهدف إلى تعميم القطاع الصحي في نظام الاستجابة للطوارئ.
ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان، إلى 13 ألفا و535 حالة، بينها 836 وفاة، و6 آلاف و759 حالة تعاف.
ووصل عدد وفيات السيول والفيضانات إلى 118 حالة، منذ بداية الخريف في يونيو الماضي، فيما تضرر 97 ألف و804 منازل، بينها 40 ألفا و220 انهيار كلي، و57 ألفا و584 انهيار جزئي.
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