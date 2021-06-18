قطع جزئي للانترنت بالسودان لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية

الخرطوم 18 يونيو 2021 ـ أعلنت السلطات بالسودان، الجمعة، إنها ستقطع خدمة الانترنت عن الهواتف النقالة ابتداءا من يوم غدٍ السبت لثلاث ساعات لمدة عشرة أيام للحيلولة دون استغلال الانترنت للغش في امتحانات الشهادة الثانوية.
- طلاب ممتحنون لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية ـ (إرشيف سونا)
ووجه النائب العام بإيقاف خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة صباحاً طيلة أيام امتحانات الشهادة الثانوية.
وجاء التوجيه استجابة لطلب من وزارة التربية والتعليم ولجنة تأمين امتحانات الشهادة السودانية.
واتخذت السلطات السودانية ذات الإجراء العام الماضي لمنع حالات الغش، إثر ضبط مجموعات تواصل اجتماعي تحولت إلى كشف الامتحانات.
وتلقى مشتركي شركات الاتصال صباح الجمعة رسائل تفيد بوقف خدمة الانترنت، أثناء جلسات امتحان الشهادة السودانية من الساعة 8 صباحاً وحتى 11 صباحاً".
وقال مدير جهاز تنظيم الاتصالات الصادق جمال الدين، إن قطع الخدمة يُعتبر خسارة كبيرة جداً لشركات الاتصالات والمواطنين والقطاعات المختلفة المُستفيدة من الإنترنت، موضحاً أن الجهاز سيراعي ذلك بوضع تصور لتعويض الشركات بعد الرجوع إلى المُختصين في الدولة.
وأضاف أن خدمة الإنترنت ستنقطع طيلة فترة الامتحانات عدا يوم الجمعة الموافق 25 يونيو.
وأكد أن الخدمة ستكون متاحة للشركات والمؤسسات العاملة بالخطوط الثابتة أو تقنية النطاق العريض أي أن مشتركي الـ"DSL" والفايبر لن يتأثّروا بقطع الإنترنت.
وكانت الشرطة قد أوقفت أمس الخميس متهما بدعوى زعمه كشف امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام.
وتشارك جميع القوات النظامية في حماية وتأمين الامتحانات التي ستستمر حتى الـ30 من يونيو الحالي.
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