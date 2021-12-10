قلق أممي حيال انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان

الخرطوم 10 ديسمبر 2021- ابدت بعثة الأمم المتحدة بالسودان، قلقها حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

مجلس حقوق الإنسان بجنيف ـ صورة إرشيفية

وقالت البعثة الأممية، في بيان الجمعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: " أعربنا علنا عن قلقنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني لمئات الأشخاص، والهجمات على الصحفيين والحقوقيين، وموت العديد من الأشخاص نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة".

وأضافت: "للشعب السوداني الحق في الاحتجاج السلمي، ويجب السماح للصحفيين بأداء عملهم بحرية".

وأكدت على ضرورة حماية نشطاء المجتمع المدني وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة.

وأشار البيان الى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المعتمد منذ سبعة عقود ، أرسى المساواة والكرامة لكل إنسان ، وواجب كل حكومة توفير بيئة يمكن فيها لشعبها التمتع بحقوقهم وممارستها كأساس للحرية والعدالة ، والسلام في العالم.

وأشار إلى انخراط الأمم المتحدة في السودان مع النساء السودانيات بما في ذلك ناشطات من دارفور، أعربن عن تصميمهن على مواصلة المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في السودان وذلك خلال حملة "16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي" لهذا العام.