قمة ثنائية تجمع الرئيس التركي ورئيس مجلس السيادة السوداني بأنقرة

البرهان وصل تركيا واجتمع بالرئيس رجب طيب أردوغان ..الحميس 12 أغسطس 2021

انقرة 12 أغسطس 2021 - عقد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أروغان، الخميس، لقاءا مغلقا بالعاصمة أنقرة ناقش العلاقات الثنائية.

ووصل البرهان إلى تركيا نهار الخميس في زيارة رسمية تمتد ليومين، رافقه خلالها مسؤولين كبار في الحكومة السودانية.

وقال مجلس السيادة إن "البرهان وأردوغان عقدا لقاءا ثنائيا مغلق تناول العلاقات الثنائية بين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار إلى أن الرئيس التركي رحب بزيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى بلاده، مؤكدًا على "حرصه على تمتين العلاقات الأزلية بين البلدين والشعبين".

وقال البرهان إن السودان يتطلع إلى علاقات ثنائية بين الخرطوم وانقرة من شأنها "تحقيق المصالح المشتركة للبلدين".

وأعرب الرئيس التركي عن قلقه من التوتر بين السودان وإثيوبيا.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده والبرهان إن بلاده عازمة على الوقوف بجانب الشعب السوداني وحكومته ومواصلة العلاقات في أجواء من التضامن.

بدوره، قال البرهان خلال كلمته إن تركيا "دولة عظمى وقائدة ورائدة في المنطقة والعالم"، لافتا إلى أن أنقرة قدمت للسودان دعما بكل المجالات، بدءا من التعليم إلى الصحة إلى مكافحة جائحة كورونا.

ورافق البرهان في زيارته إلى تركيا وزراء الدفاع والخارجية والمالية والزراعة، إضافة إلى مدير جهاز المخابرات العامة ومسؤولين آخرين.