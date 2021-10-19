قوات تابعة لـ(مناوي) تطلق الرصاص لتفريق متظاهرين بأمدرمان

الخرطوم 19 أكتوبر 2021 -أطلقت قوات تابعة لحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي النار لتفريق متظاهرين قالت إنهم اعتدوا على مقرها بامدرمان .

مني مناوي

وبث محتجون فيديوهات مباشرة، شاهدتها "سودان تربيون"، من منطقة الموردة بأم درمان تكشف تعرضهم لإطلاق نار كثيف من قوات تابعة لحركة تحرير السودان.

واتهم مساعد رئيس حركة تحرير السودان، نور الدائم طه، حزب الأمة بتحريض مجموعات لاقتحام مقر الحركة.

وقال طه، لـ “سودان تربيون"، إن "مجموعات حاولت الاعتداء على دار الحركة والحراسات تصدت لها بإطلاق النار".

وأشار طه إلى أنه لا توجد إصابات جراء إطلاق النار، معلنًا رفض الحركة لـ “كل محاولات الاعتراض"، وقال إنه سلوك مرفوض قبل أن يدعو جماهير الشعب السوداني إلى الاستمرار في التظاهر السلمي.

وفي بيان أصدره محمد حسن هارون مسؤول الاعلام في الحركة الثلاثاء قال إن مجموعة متفلته من الشباب اعتدت أمس الأول على مقر الحركة وتعمدت إتلاف ممتلكاتها، وعادت اليوم ذات المجموعة للاعتداء من جديد على الدار بعد أن حاولوا تمزيق لافتاتها ورمي حراسها بالحجارة والاساءة إليهم.

وتابع " نما لعلمنا ان جهات عديدة بدأت تتربص بالحركة ومشروعها وذات الجهات بدأت تبث خطاب الكراهية وسط القوى السياسية واستئجار بعض الشبان للقيام بهذه الأفعال".