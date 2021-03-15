قوات (تحرير السودان) تنسحب من مقر اللجنة الأولمبية

قيادات في حركة مناوي مع مسؤولي اللجنة الأولمبية

الخرطوم 14 مارس 2021 - تسلمت اللجنة الأولمبية السودانية، الأحد، مقرها في العاصمة الخرطوم، بعد ان سيطرت عليه لأيام قوات حركة تحرير السودان - فصيل مني أركو مناوي.

وتسبب احتلال قوات الحركة المسلحة بأسلحة ثقيلة بينها مضادات طيران ومدافع ثنائي ورباعي، في الحديقة الدولية التي تضم مقر اللجنة الأولمبية؛ في حالة من التوتر بين مسؤولي اللجنة والحكومة.

وقالت تقارير صحفية إن توجيهات صدرت من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بترحيل القوة الى معسكر السليت شمال ام درمان.

ووصلت قوات الحركة إلى العاصمة الخرطوم، بتنسيق مع الجيش في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية؛ لكن دخول القوات بمعدات ثقيلة اثار حالة من الاستياء والخوف وسط مواطني العاصمة كما نادت أصوات بأن تنقل القوة الى معسكرات مغلقة والا تكون في مناطق عامة مفتوحة.

وقال سكرتير عام اللجنة الأولمبية، حسام هشام، لـ “سودان تربيون": "إن اللجنة تسلمت مقرها من قوات حركة تحرير السودان".

وأشار إلى أن قوات الحركة سلمت كاميرات المراقبة التي كانت عطلتها وغرفة التحكم المركزية سليمة، متوقعًا تنازلهم عن الإجراء القانوني الذي اتخذ في مواجهة الحركة، لكنه أكد على أن الامر لم يُحسم بعد.

وأخلت الحركة مقر اللجنة الأولمبية بحضور لجنة مكونة من الطرفين، بحضور سكرتير عام اللجنة حسام هاشم ومساعد رئيس الحركة لشؤون الإعلام نور الدائم طه.