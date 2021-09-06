قوات سودانية تشادية توقف تسلل 30 مهاجراً غير شرعياً الى ليبيا

الخرطوم 6 سبتمبر 2021-أحبطت القوات السودانية التشادية المشتركة عبور العشرات الى ليبيا بطريقة غير مشروعة، وتقرر اعادتهم الى بلدانهم.
- قوات تشادية على الحدود مع السودان (صورة من الارشيف التقطتها الفرنسية)
وقال قائد القوات المشتركة من الجانب السوداني العميد ركن سعد الهادي البلولة إن القوات المشركة "افشلت تسلل 30 شخصا كانوا في طريقهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر منطقة ام جرس التشادية والتي تقع في الحدود مع السودان".
وأفاد بحسب وكالة السودان للأنباء ان من بين الذين ألقى القبض عليهم 22 سودانياً 5 اثيوبيين و3 جنوب-سودانيين.
وأشار الى إطلاق سراحهم بعد مساع واتصالات القوات المشتركة مع الجهات التشادية والأجهزة النظامية بالحدود دعما لإنفاذ تفويض القوات في مجال محاربة الإتجار بالشر.
ووصف إطلاق سراح المقبوض عليهم وتبادل المعلومات والاتصالات التي تمت بانه أحد إنجازات القوات المشتركة في محاربة الهجرة غير الشرعية بجانب دورها الاساسي في إرساء دعائم الامن والسلام، وتوطيد العلاقات الازلية بين البلدين في المناطق الحدودية للدولتين.
من جهته ثمن والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله أبكر دور القوات المشتركة السودانية التشادية في الحد من الهجرة غير الشرعية ومساهمتها في تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية بين الدولتين.
ووجه الوالي بان تتم اعادة كل المقبوض عليهم الى مناطقهم وبلدانهم بالتنسيق مع حكومة الولاية
وكشف عن خطة لحكومته للتنسيق مع القوات المشتركة، وقيادات الإدارة الأهلية فيما يتعلق بتبادل الزيارات البينية لمعالجة الإشكالات الحدودية التي تنجم في فصل الحصاد.
أخر الآراءتعقيب على سلسلة مقالات اعادة التأسيس 2021-09-06 12:38:22 ادناه تعقيب عطا البطحاني على سلسلة مقالات اعادة التأسيس المنشورة الاسبوع الماضي الاخ العزيز السر سيد أحمد شكرا على سلسلة المقالات التى تجمع وتربط باقتدار ما بين القضايا الجوهرية والتحديات الانية أمام متخذى القرار. تابعت (...)
قيود الماضي ورهان المستقبل 2021-09-05 18:25:38 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق نفهم ، بل من الطبيعي ، بعد ثورة ديسمبر الجسورة ، أن نجد المجتمع السوداني وقد انقسم انقساماً حاداً بين مجموعتين : أقلية ضئيلة تمثل أركان النظام الساقط من الإسلامويين وحلفاءهم ، والثانية هي معسكر (...)
غناء الزنق، أو القونات: ما له، وما عليه! 2021-09-04 18:42:46 صلاح شعيب استشرى منذ حين نوع من الغناء الجديد في الوسط الفني مشابها لطقس الراب الأميركي الذي خلق ذات الجدل الذي يثيره السودانيون الآن حول شكل هذا الغناء، وتركيبته اللحنية، وموضوعاته، أو لغته الشعرية. وبمثلما أن الطبقة (...)
المزيد